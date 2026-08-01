フォーデンは新契約にサインした後、ピッチ上で結果を出す決意を率直に口にした。フォーデンは『BBC Sport』に対し、次のように語った。「気持ちが楽になったし、最高の自分になることに集中できる。そして、自分を信頼してくれたクラブに恩返ししたい。クラブからのサポートを感じられるのはうれしいし、もちろん自分にとって大きな意味がある。今こそ恩返しをして、クラブに報いたい」

イングランド代表でもあるフォーデンは、マレスカの就任も歓迎。その上で、以前からの関係性が適応を大きく助けるはずだとの考えを示した。「とてもいいよ。新たなスタートで、新しい監督が来て、ここまでは本当に楽しめている。とても不思議な感じだけど、以前からエンツォのことは知っているから、それも助けになっている。彼のことはかなりよく知っているし、どんな人物かも分かっている。その関係性があることは間違いなく助けになっている」

さらにフォーデンは、2026年ワールドカップに臨むイングランド代表メンバーから外れた後、イタリア人指揮官が個人的に連絡をくれたことも明かした。「彼（マレスカ）はその直後に連絡をくれて、大丈夫かどうか気にかけてくれた。それは本当にありがたかった。彼の人柄や、どんな人物なのかがよく表れている。彼はみんなのことを気にかけていて、チームと良い関係を築きたいと思っている」

大規模な陣容刷新のさなか、シティの今季タイトル獲得の可能性については、こう付け加えた。「すべてを勝ち取れると思う。でも、もちろん簡単ではない。僕たちには今も信じられないほど素晴らしいチームがある」