フィル・コリンズの息子マシューが、プロとしての歩みを続ける中でドイツ4部クラブに加入

マシューがピッチ上でのキャリアに集中する一方、その家族背景は依然として大きな世間の関心を集めている。父はジェネシスの伝説的な元ドラマー兼リードシンガーで、マシューのスポーツ面での大志を常に支えてきた。75歳の音楽界のアイコンは、つい最近では11月にもマシューの試合を観戦する姿が目撃されている。Netflixのヒットシリーズ『エミリー、パリへ行く』で知られる異母姉のリリー・コリンズも、この移籍への支持を表明した。

「マットは音楽も好きだが、それ以上にフットボールを愛している」とフィルは数年前に語っていた。「彼は自分がプロになると確信している。先日も『あと5年したら僕はいなくなる』と言っていた。ブンデスリーガやフランスリーグなど、あらゆるものにも目を向けている」。こうした戦術面や世界的な側面にまで及ぶ強いこだわりは、マシューがドイツの下部リーグを渡り歩くために必要な精神的強さを備えていることを示唆している。