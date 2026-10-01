ボール支配率で70％超を記録しながらも試合を優位に進めていた選手たちを、シャビは鼓舞しなければならなかった。そして選手たちは後半、力強く応えた。オランダは59分、ジョーイ・フェールマンの正確なCKから貴重な反撃の糸口をつかむ。ファン・ダイクが最も高く跳び、強烈なヘディングをツォラキスの横を抜いて叩き込んだ。アウェーのオランダはすぐに追いついたかに思われたが、デンゼル・ダンフリースの至近距離からのシュートは、長いVARチェックの末にオフサイドで取り消しとなった。