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フィルヒル・ファン・ダイクとティジャニ・ラインデルスが後半に得点し、オランダはギリシャとスリリングな引き分けを演じる
ギリシャが先制
ギリシャは立ち上がりから好調な入りを見せ、23分に先制した。コンスタンティノス・ツォラキスが前線へロングボールを送り込むと、途中出場のマスラスがこれをフリックし、そのボールに反応したイオアニディスが冷静にフィニッシュ。さらに前半終了間際には、この2人が再び連係した。オランダの中盤での軽率なミスにより、イオアニディスがこぼれ球をインターセプトし、マスラスへラストパス。最後はマスラスが押し込み、ギリシャはまさかの2-0で前半を折り返した。
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シャビがオランダの反撃に火をつける
ボール支配率で70％超を記録しながらも試合を優位に進めていた選手たちを、シャビは鼓舞しなければならなかった。そして選手たちは後半、力強く応えた。オランダは59分、ジョーイ・フェールマンの正確なCKから貴重な反撃の糸口をつかむ。ファン・ダイクが最も高く跳び、強烈なヘディングをツォラキスの横を抜いて叩き込んだ。アウェーのオランダはすぐに追いついたかに思われたが、デンゼル・ダンフリースの至近距離からのシュートは、長いVARチェックの末にオフサイドで取り消しとなった。
ラインデルスが勝ち点1を確保
苛立たしい失点を喫した後も、オランダは時間が刻一刻と過ぎる中で同点ゴールを目指して攻勢を続けた。その執拗なプレッシャーが実を結んだのは89分。ノア・ラングがボックス内へ危険なクロスを浮かせると、途中出場のジョシュア・ザークツィーがボールをそらし、レインデルスが至近距離からボレーで押し込んだ。この結果、ギリシャは勝ち点7でグループA2首位に立ち、オランダは勝ち点5で2位を維持。勝ち点4の3位ドイツをわずかに上回っている。
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セルビア戦を見据えて
最下位のセルビアは、グループで3連敗を喫しており、いまだ勝ち点を獲得できていない。今後を見据えると、シャビは日曜日にオランダで苦戦するセルビアを迎える一戦に向けてチームを準備することになる。この試合は今回のインターナショナルブレークを締めくくるもので、オランダにとっては勝利を確保する重要な機会となる。
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