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フィルジル・ファン・ダイク、リバプールの前季を「受け入れがたい」と断じ、アンドニ・イラオラには忍耐を求める
前回の戦いをめぐる不満
ノッティンガム・フォレスト戦を前にした公式マッチデープログラムで、ファン・ダイクは昨季のリヴァプールのパフォーマンス評価について一切手加減しなかった。『リヴァプール・エコー』が報じたところによると、このDFはチームにははるかに大きな成果を成し遂げる力があると強調した。
リヴァプールは、前週日曜のニューカッスル・ユナイテッド戦での粘り強い2-2の引き分けに続き、イラオラ体制初のホーム勝利を目指している。ファン・ダイクは「最終的に、私たちは勝ちたい。それがリヴァプールでは常に目標であるべきだ。昨季が厳しいものだったことは、私がわざわざ言うまでもない。私の考えでは受け入れられないものだった。私たちはあれよりもいいチームだ。実際、はるかにいい。今はそれを示さなければならない」と記した。
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イラオラの戦術への適応
イラオラの就任後、リヴァプールは戦術面で大きな移行期を迎えている。主将は、プレースタイルの変革は一朝一夕では実現しないと認めつつ、そのプロセスを加速させ、より高いレベルの安定感を見いだすために、チームが最大限の努力を続けていると強調した。
「新しいプランと新しいアイデアを持つ新監督が来れば、それを実践に移すには常に少し時間がかかるものだ」とファン・ダイクは説明した。「だが、それをできるだけ早く実現するのは僕たち次第だ。言えるのは、全員が向上し、より良く、より安定したチームになりたいと望んでいるからこそ、僕たちは毎日トレーニング場で極めてハードに取り組んでいるということだ」
ニューカッスル戦で得た前向きな要素
開幕戦では苦しんだものの、ファン・ダイクは今後に向けて築いていける確かな土台があると考えている。リヴァプールはセント・ジェームズ・パークで2度追いつき、今季本格的にタイトル争いに加わるために不可欠となる粘り強さを示した。「言ったように、ニューカッスル戦では良い部分も見せられた」と付け加えた。
「セント・ジェームズ・パークはいつだって厳しい場所だし、失点についてはもちろん満足していない。それでも、2度追いついたことで良いメンタリティーを示せたと思うし、勝ち点を持ち帰るためにチームとして本当にハードワークした。もちろん欲しかったのは勝利だったが、私の意見では勝ち点1は妥当だったし、それを受け止めて次に進むだけだ」
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リヴァプールの次なる動きは何か。
リヴァプールは土曜日、アンフィールドでノッティンガム・フォレストを迎えて再び試合に臨む。イラオラは、本拠地に集うファンの前でチームが勝ち点3を手にし、シーズンに弾みをつけることを期待している。フォレストはリーグ3連勝を目指してアンフィールドに乗り込むため、ホームのリヴァプールは勝ち点3を確保するために最高のパフォーマンスが求められる。
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