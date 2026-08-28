ノッティンガム・フォレスト戦を前にした公式マッチデープログラムで、ファン・ダイクは昨季のリヴァプールのパフォーマンス評価について一切手加減しなかった。『リヴァプール・エコー』が報じたところによると、このDFはチームにははるかに大きな成果を成し遂げる力があると強調した。

リヴァプールは、前週日曜のニューカッスル・ユナイテッド戦での粘り強い2-2の引き分けに続き、イラオラ体制初のホーム勝利を目指している。ファン・ダイクは「最終的に、私たちは勝ちたい。それがリヴァプールでは常に目標であるべきだ。昨季が厳しいものだったことは、私がわざわざ言うまでもない。私の考えでは受け入れられないものだった。私たちはあれよりもいいチームだ。実際、はるかにいい。今はそれを示さなければならない」と記した。