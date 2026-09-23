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フィルジル・ファン・ダイクが明かす。新指揮官シャビが、ワールドカップでの「ばかげたこと」の後に自身のオランダ代表でのキャリアをどう救ったか。
すべてを変えた「10秒」の会談
ファン・ダイクは、激しいワールドカップでの戦いを経て自身の役割に疑問を抱き、オランダ代表での将来が危ういものになっていたと認めた。リヴァプールの大黒柱は厳しい世間の視線の重圧を感じ、失望を整理するために家族と離れて過ごす時間を必要としていた。しかし、新たなコーチングスタッフの就任が、彼に必要な明確さをもたらした。ファン・ダイクは、新指揮官シャビとの直接会談が、次のサイクルでも母国を率いる決断をするのに十分だったと明かした。
「家族と休暇を過ごす必要があったし、その後で代表監督との重要な話し合いも必要だった。10秒後には、もう続けることが明確になっていた」と、このDFは記者団に語った。
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信頼と評価の回復
戦術や長期的なプランに焦点が当てられたのではなく、話し合いの中心となったのは、33歳のDFが外部から欠けていると感じていた根本的な敬意と評価だった。フィルジル・ファン・ダイクは、新たな指揮官から与えられた極めて重要な安心感を強調。その指揮官は、彼に本来の立場を思い出させるとともに、チームにとっていかに重要な存在であるかを改めて伝えた。この会話によって、必要とされていた信頼感と喜びが取り戻され、証明済みの身体的コンディションを超えた感情面での承認の必要性に応える形となった。
「彼が何と言ったかって？ 私はフィルジル・ファン・ダイクだということだ。大事なのは信頼、評価、そしてチームにとってどれだけ重要な存在かということ。フィジカル面に疑いはなかったし、今もない。でも、評価されている実感や喜びも欲しい。内部ではそれを欠いていなかったが、外部からはかなり頻繁に欠けていた。そして、その点で君たちもかなりの役割を果たしている」とファン・ダイクは明かした。
ワールドカップ批判への反論
ベテランCBは、オランダのまさかの敗退を受けた余波について語る中で、遠慮なく思いをぶちまけた。オランダはモロッコとのラウンド16で緊迫したPK戦の末に敗れ、大会を去ることになった。この敗戦は母国で否定的な反応の波を引き起こした。ファン・ダイクは特に、自身がチームのパフォーマンスを妨げたとされる戦術変更の原因だったとする論調に強い怒りを示した。
「僕たちはワールドカップで失敗した。それが厳然たる事実だ」とファン・ダイクは語った。「それは僕のせいじゃないし、そんなことを言い出したのは一度も僕ではない。ひどい試合だったが、あと少しで乗り切れそうだった。そうなっていれば何も問題にはならなかったはずだ。でも今は、あまりにも早く敗退した。そうなると、あらゆるものをぶつけられることになる」
また、自身と前監督ロナルド・クーマンがオランダ・サッカーを「壊した」とする主張にも、目に見えていら立ちをあらわにした。「僕をさらに悪く見せるために、くだらない話が世に出されている。そういうことはあまりにも頻繁に起こる。今さらその話に戻る意味はない。僕のせいで5バックになったとか、ロナルド・クーマンと僕がオランダ・サッカーを破壊したとか言われた」と付け加えた。
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100の大台を目指して
外部からの雑音がある中でも、ファン・ダイクは最高レベルで長くプレーし続けることに集中している。代表通算96試合出場の同選手は、まもなく自国代表での出場100試合に到達しようとしており、この節目はオランダサッカー史のエリートの一員に名を連ねることを意味する。100キャップ到達は大きな功績ではあるものの、このDFは、その数字が代表続行を決断した原動力ではなかったと強調した。
節目について問われると、同選手は「私の考えの中で、それは要素ではなかった。純粋に休養を取りたかったし、大切な人たちや代表監督と話をしたかった。でも、代表100試合というのは多くの選手が達成できるものではない。それは理解している」と述べた。
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