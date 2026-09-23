ベテランCBは、オランダのまさかの敗退を受けた余波について語る中で、遠慮なく思いをぶちまけた。オランダはモロッコとのラウンド16で緊迫したPK戦の末に敗れ、大会を去ることになった。この敗戦は母国で否定的な反応の波を引き起こした。ファン・ダイクは特に、自身がチームのパフォーマンスを妨げたとされる戦術変更の原因だったとする論調に強い怒りを示した。

「僕たちはワールドカップで失敗した。それが厳然たる事実だ」とファン・ダイクは語った。「それは僕のせいじゃないし、そんなことを言い出したのは一度も僕ではない。ひどい試合だったが、あと少しで乗り切れそうだった。そうなっていれば何も問題にはならなかったはずだ。でも今は、あまりにも早く敗退した。そうなると、あらゆるものをぶつけられることになる」

また、自身と前監督ロナルド・クーマンがオランダ・サッカーを「壊した」とする主張にも、目に見えていら立ちをあらわにした。「僕をさらに悪く見せるために、くだらない話が世に出されている。そういうことはあまりにも頻繁に起こる。今さらその話に戻る意味はない。僕のせいで5バックになったとか、ロナルド・クーマンと僕がオランダ・サッカーを破壊したとか言われた」と付け加えた。