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フィルジル・ファン・ダイク×アラン・ハンセン：リバプールのレジェンドが6000万ポンドのビルドアップ能力に優れたDFの最高の資質を説明、ジェレミー・ジャケはリバプールの系譜に合致する存在だ
ジャケは6000万ポンドの移籍後、素早く順応した
冬の移籍市場で合意に達し、6000万ポンド（8000万ドル）で獲得された自信に満ちた21歳は、アンフィールドの陣容に難なく溶け込んだ。イングランドのフットボールでも、文字通り最高のスタートを切っている。
プレシーズンでの目を引く一連のパフォーマンスは、忠実なファンベースの期待感を高める助けとなり、その水準はプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カラバオカップの開幕後にも持ち越されている。
無敗のリバプールは全公式戦7試合で3試合のクリーンシートを記録しており、ジャケがクラブキャプテンのファン・ダイクの隣で素早く適応している。多くの点で、オランダ人の同僚をこの世界屈指の存在にしている資質を備えているとみなされている。
ボール保持時の能力は、ヨーロピアンカップ制覇を成し遂げたレジェンド、ハンセンとも比較できる。リバプールは最終ライン全体に、ボールを奪い返すだけでなく保持にも長けた選手をそろえることで知られている。
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ジャケがファン・ダイクとハンセンに共通して持つ資質
ジャケについての見解、そしてこのフランスの若手スターが伝説的な名選手たちの足跡をたどっているように見えるかどうかを問われた元リヴァプールMFホートンは、IrishBetting.ieとの提携で語った中で、GOALにこう話した。「彼もまたタックルを好むタイプだ。そこがいいね。とても競争心が強い。フラム戦でイエローカードを受けた時でさえ、彼らは慌てなかっただろう。監督によっては『まずい、このままだと10人になるかもしれないから下げた方がいい』となることもある。でも、この場合はそうではなかった。彼にはそのままプレーを続けさせればよかったんだ。
「彼に見ているのは、本物のファイターだということだ。空中戦に強く、リーダーシップがあり、よく声も出す。そして本当にサッカーを楽しんでいる。パスも鋭い。中盤に差し込む場面を見ても、強いボールを入れるし、受け手がコントロールしやすい適切なスピードでも出せる。
「シーズン序盤の彼は本当に素晴らしいと思う。プレシーズンの1試合で彼を見たが、出場した時は見事だったし、とにかく天性のものを感じさせる。本当にサッカーを楽しんでいるし、クラブにとっていい補強だ。」
アラウホが急造の右サイドバックとして好印象を残す
ジャケを戦力に迎え入れる可能性を歓迎する一方で、リヴァプールはロナルド・アラウホという実績も手にした。経験豊富なウルグアイ代表は、バルセロナから1シーズンのレンタルで加入している。
本職はセンターバックだが、リヴァプールの指揮官アンドニ・イラオラの下では右サイドバックのカバーも務めている。その働きはホートンの目にも留まったようで、元アイルランド代表は次のように付け加えた。「彼がリヴァプールを守備面でより安定させたと思う。今の彼らはフィジカルなチームに見えるし、以前はそこまでフィジカルだとは思わなかった。少なくとも今は、もうそうではないと思う。
「フラム戦で彼を見た。チームはアトレティコ・マドリー戦の後だったから、彼はあまり高い位置まで上がっていなかった。もともと本職のフルバックではないからね。でも、言っておくが、競り合いに強いし、空中戦でも勝つ。タックルでも勝つし、タックルを好むタイプでもある。今のフットボールではそういう選手はあまり見なくなったが、彼はそれを非常にシンプルにやってのける。
「それにウイングの選手にとっても素晴らしいことだ。彼がシンプルにボールを渡してくれれば、自分は自分の魔法のようなプレーに集中できる。彼がいつもオーバーラップしてきて、そのカバーをずっと気にしなければならないということもない。たいていは後ろをしっかり支えてくれると分かっているから、自分の仕事に集中できる。
「ウイングの選手にとっては、右サイドでプレーするのが誰であれ、それはまさに天の助けになるはずだ。自分の仕事に集中して、ボックス内へクロスを入れ、相手のフルバックをかわし、ワンツーを織り交ぜる。何であれ、自分の強みが分かっていて、彼の強みも分かっているということだからね」
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リバプールの2026-27シーズン日程：次戦はマンチェスター・シティ
リバプールは2026-27シーズン最初のインターナショナルブレークを迎えた時点で、プレミアリーグの順位表で6位につけており、5試合で勝ち点9を積み上げていた。チームとして、今後さらに良くなる期待はある。
ジャケとアラウホが最終ラインで印象的なプレーを見せる一方、1億2500万ポンド（1億6700万ドル）のスウェーデン人ストライカー、アレクサンデル・イサクが攻撃の最後の局面で輝きを取り戻しつつある中、リバプールは10月11日に再開初戦を迎え、首位マンチェスター・シティとの注目のホームゲームに臨む。
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