ジャケを戦力に迎え入れる可能性を歓迎する一方で、リヴァプールはロナルド・アラウホという実績も手にした。経験豊富なウルグアイ代表は、バルセロナから1シーズンのレンタルで加入している。

本職はセンターバックだが、リヴァプールの指揮官アンドニ・イラオラの下では右サイドバックのカバーも務めている。その働きはホートンの目にも留まったようで、元アイルランド代表は次のように付け加えた。「彼がリヴァプールを守備面でより安定させたと思う。今の彼らはフィジカルなチームに見えるし、以前はそこまでフィジカルだとは思わなかった。少なくとも今は、もうそうではないと思う。

「フラム戦で彼を見た。チームはアトレティコ・マドリー戦の後だったから、彼はあまり高い位置まで上がっていなかった。もともと本職のフルバックではないからね。でも、言っておくが、競り合いに強いし、空中戦でも勝つ。タックルでも勝つし、タックルを好むタイプでもある。今のフットボールではそういう選手はあまり見なくなったが、彼はそれを非常にシンプルにやってのける。

「それにウイングの選手にとっても素晴らしいことだ。彼がシンプルにボールを渡してくれれば、自分は自分の魔法のようなプレーに集中できる。彼がいつもオーバーラップしてきて、そのカバーをずっと気にしなければならないということもない。たいていは後ろをしっかり支えてくれると分かっているから、自分の仕事に集中できる。

「ウイングの選手にとっては、右サイドでプレーするのが誰であれ、それはまさに天の助けになるはずだ。自分の仕事に集中して、ボックス内へクロスを入れ、相手のフルバックをかわし、ワンツーを織り交ぜる。何であれ、自分の強みが分かっていて、彼の強みも分かっているということだからね」