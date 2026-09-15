Getty Images Sport
翻訳者：
フィリペ・コウチーニョ、物議を醸すサントス移籍を擁護 ヴァスコ・ダ・ガマ退団の真の理由も明かす
コウチーニョがサポーターからの反発に言及
サントスは月曜日、最近加入したアルトゥール、ロジネイ、リマ、エヴェルトン・セボリーニャに続き、このMFを背番号11で正式にお披露目した。コウチーニョは当初、2024年7月にアストン・ヴィラからのレンタルでヴァスコに復帰し、その1年後に完全移籍へ移行していた。しかし、2月の退団と、その後に国内のライバルクラブへの加入を決断したことで、かつてのサポーターの激しい怒りを招いている。
- Getty Images Sport
MFが金銭面での犠牲を明かす
公式入団会見に臨んだコウチーニョは、ブラジル復帰を実現させるために必要だった並外れた措置を詳しく明かし、不義理との批判に反論した。移籍の経緯について事実関係を正したコウチーニョは、次のように語った。「いろいろなことは目にしているが、できるだけそうしたものから自分を守ろうとしている。大きな反応があったことは分かっている。悲しくはあるが、私はこの場で話すことができる。
『ヴァスコはいつだって自分の家だった。ヴァスコで育ち、下部組織の各カテゴリーでプレーし、トップチームまでたどり着いた。クラブに対する愛情、感謝、そして愛は、ずっとはっきり示してきた。ヴァスコに加入するチャンスが巡ってきた時、私はまだカタールでの契約を1年残していて、手取りで1000万ドルを受け取っていた。この点は、みんなに理解してもらうためにもはっきりさせておきたい』」
さらにこう続けた。「このことについて話したことは一度もなく、これが最初で最後だ。アストン・ビラとの契約もまだ1年残っていた。私がヴァスコに加入するために、私と一緒に働く全員に対して常に明確に伝えていたのは、ヴァスコに移籍金を1セントたりとも払わせないということだった。それが私の最優先事項だった。
「それを実現する唯一の方法は、1年分の給与と、アストン・ビラから支払われるはずだった金を放棄することだった。私はすべてを置いてここに来た。ヴァスコへの復帰は、常にクラブへの愛が理由だったからだ。」
司令塔が精神的な苦悩を明かす
経験豊富なMFはさらに、カップ戦決勝での敗戦の苦しみと、その後エスタジオ・サン・ジャヌアリオのスタンドから浴びた罵声が、耐え難いほどの精神的負担になったと説明した。
2度目の在籍期間のつらい終わりを振り返り、コウチーニョはこう語った。「昨年の在籍期間中、僕たちはコパ・ド・ブラジル決勝まで進んだが、残念ながら敗れた。それは僕にとって非常に大きな痛手だった。どうしてもヴァスコでタイトルを取りたかった。
海外では数え切れないほどのタイトルを獲得し、ヴァスコでチャンピオンになるという考えを持って戻ってきたし、もしかしたらクラブのアイドルとしての地位を確立できるかもしれないとも思っていた。残念ながら、それは実現しなかった。新しい年が始まり、サン・ジャヌアリオでの最近の試合では、僕たちはあまり良い状態ではなかった」
さらにこう続けた。「ただ少しブーイングがあっただけだと言う人も多いのは分かっている。でも、その場にいた人なら分かるはずだ。スタジアム全体が僕を侮辱し、出て行けと求めていた。それは僕にとって本当につらかった。サッカーではそういうことが起こると分かってはいてもだ。なぜなら、ヴァスコはいつだって僕の居場所であり、戻るために人としてできる限りのことをすべてやったからだ」
去る決断について説明し、コウチーニョはこう話した。「難しいことがいくつも起きていて、その上で僕は人生で最もつらい決断をしなければならなかった。それは自分の健康を優先することだった。その結果がどうなるかは分かっていたが、自分自身に対して完全に正直だったし、どの時点でもヴァスコを見捨てたことはない」
最後にこう締めくくった。「僕は単純に限界に達していた。あの状態では、何ひとつ貢献できなかっただろう。自分にも、人々にも正直だったし、その上で決断した。これであなたの質問への答えになっていると思うし、選手側の話に耳を傾けない人たちへの説明にもなっていると思う。金額の話にも触れた。できれば話したくなかったことかもしれないが、人々が理解する助けになるはずだ」
- justpictures.ch
大陸での一戦がスカッドを試す
サントスは今、新戦力に期待を寄せている。国内での戦いではリーグ順位表で10位に低迷している状況を打開する存在としてだ。コウチーニョは水曜夜、新天地のアトレチコ・ミネイロ戦で行われる重要なコパ・スダメリカーナでデビューする可能性がある。その後も厳しい日程が続き、レモ遠征を挟み、10月初旬にはフラメンゴとのホーム戦を迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。