フィリペ・コウチーニョ、物議を醸すサントス移籍を擁護　ヴァスコ・ダ・ガマ退団の真の理由も明かす

経験豊富なMFはさらに、カップ戦決勝での敗戦の苦しみと、その後エスタジオ・サン・ジャヌアリオのスタンドから浴びた罵声が、耐え難いほどの精神的負担になったと説明した。

2度目の在籍期間のつらい終わりを振り返り、コウチーニョはこう語った。「昨年の在籍期間中、僕たちはコパ・ド・ブラジル決勝まで進んだが、残念ながら敗れた。それは僕にとって非常に大きな痛手だった。どうしてもヴァスコでタイトルを取りたかった。

海外では数え切れないほどのタイトルを獲得し、ヴァスコでチャンピオンになるという考えを持って戻ってきたし、もしかしたらクラブのアイドルとしての地位を確立できるかもしれないとも思っていた。残念ながら、それは実現しなかった。新しい年が始まり、サン・ジャヌアリオでの最近の試合では、僕たちはあまり良い状態ではなかった」

さらにこう続けた。「ただ少しブーイングがあっただけだと言う人も多いのは分かっている。でも、その場にいた人なら分かるはずだ。スタジアム全体が僕を侮辱し、出て行けと求めていた。それは僕にとって本当につらかった。サッカーではそういうことが起こると分かってはいてもだ。なぜなら、ヴァスコはいつだって僕の居場所であり、戻るために人としてできる限りのことをすべてやったからだ」

去る決断について説明し、コウチーニョはこう話した。「難しいことがいくつも起きていて、その上で僕は人生で最もつらい決断をしなければならなかった。それは自分の健康を優先することだった。その結果がどうなるかは分かっていたが、自分自身に対して完全に正直だったし、どの時点でもヴァスコを見捨てたことはない」

最後にこう締めくくった。「僕は単純に限界に達していた。あの状態では、何ひとつ貢献できなかっただろう。自分にも、人々にも正直だったし、その上で決断した。これであなたの質問への答えになっていると思うし、選手側の話に耳を傾けない人たちへの説明にもなっていると思う。金額の話にも触れた。できれば話したくなかったことかもしれないが、人々が理解する助けになるはずだ」