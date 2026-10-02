フィリペ・コウチーニョ、サントスでのデビューへ　元リヴァプールのスターがサンパウロ・ダービーのメンバー入り

経験豊富な攻撃的MFは、CTヘイ・ペレでのトレーニング中にそのキレのある動きをクカ監督に印象づけ、当初の予定より早く招集を受けた。この招集は、FWネイマールが筋肉の負傷からの回復を続けているため不在となっているビラ・ベルミーロのチームにとって、まさに朗報となる。日程変更された第21節の一戦は金曜日にモルンビスで行われ、ついに待望のブラジル1部リーグデビューへの道が開かれた。



