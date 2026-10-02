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フィリペ・コウチーニョ、サントスでのデビューへ 元リヴァプールのスターがサンパウロ・ダービーのメンバー入り
司令塔、ダービー決戦に向けて前倒しで調整へ
経験豊富な攻撃的MFは、CTヘイ・ペレでのトレーニング中にそのキレのある動きをクカ監督に印象づけ、当初の予定より早く招集を受けた。この招集は、FWネイマールが筋肉の負傷からの回復を続けているため不在となっているビラ・ベルミーロのチームにとって、まさに朗報となる。日程変更された第21節の一戦は金曜日にモルンビスで行われ、ついに待望のブラジル1部リーグデビューへの道が開かれた。
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MFが長期にわたる公式戦での離脱に終止符を打つ
クカ監督の起用は、精神的疲労を理由に2月にヴァスコ・ダ・ガマを退団して以降続いていたコウチーニョの長期離脱に終止符を打つ可能性がある。司令塔は、カンピオナート・カリオカでヴォルタ・レドンダと引き分けた2月14日、サン・ジャヌアリオでホームサポーターからブーイングを浴びながらピッチを去って以来、公式戦に出場していない。その敵対的な反応を受け、この下部組織出身選手は契約解除の交渉を進め、その後、幼なじみのネイマールの説得もあって、先月サントスにフリー移籍で加入した。
旧敵が伝統のライバル対決を再燃させる
今回のサンソン・ダービーの新たな一戦は、今季序盤にウルバーノ・カルデイラで行われた緊迫の1-1ドローに続くものだ。地域のプライドだけでなく、両クラブが中位の混戦から抜け出そうと争う中、カンピオナート・ブラジレイロでの重要な勢いも懸かっている。サントスは27試合で勝ち点38の8位につけており、11位のホームチームに対してわずか2ポイント差のリードを保っている。
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厳しいダービー戦が試合勘を試す
モルンビスでの敵地の厳しい空気は、セリエAの容赦ないテンポの中でコウチーニョのコンディションがどこまで整っているかを即座に試す場となる。ペイシェにとっては、コパ・リベルタドーレス出場圏争いを再燃させるためにも、アウェーで勝ち点3を持ち帰ることが不可欠だ。この延期分の一戦をようやく消化したあと、クカ監督のチームには国内シーズンの行方を左右し得る重要な連戦が待ち受けている。
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