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フィリペ・コウチーニョがサントスでのデビュー戦で輝く、クカはサンパウロ戦勝利後にコンディション面で警鐘を鳴らす
司令塔が決定的なダービー逆転劇の口火を切る
経験豊富なMFは、モルンビスでのデビュー戦でいきなりインパクトを残し、ガブリエウ・バルボーザの決勝ゴールにつながるプレーの起点となった。ハーフタイムにアルバロ・バレアルに代わって投入されたコウチーニョは、ロベルト・アルボレダを巧みにかわし、アルビネグロの サンパウロ相手の2-1逆転勝利に貢献した。この結果、クカ監督率いるチームはリーグ戦5連勝を達成し、コパ・リベルタドーレス出場圏との差を大きく縮めた。
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指揮官が試合での即時の影響力を称賛
試合後の記者会見でクカ監督は、指導陣の当初の想定を上回る出場時間となったにもかかわらず、目玉補強が見せた個のクオリティーを称賛した。ダービーで勝ち点3獲得を決定づけた攻撃的MFの決定的な貢献を振り返り、クカ監督は「今日はコウチーニョの出場時間を管理したが、実際には当初の予定よりも長くなった。それでも彼はすでに並外れたクオリティーを示し、決勝点に直接関与した。非常にうまく管理できたと思う」と強調した。
「彼はまだ理想的なコンディションにはない」
元ヴァスコ・ダ・ガマの司令塔のフィジカル面の負荷管理は、テクニカルスタッフにとって引き続き最優先事項となっている。最後に公式戦へ出場したのは2月14日までさかのぼる。司令塔が先発の座を担う前に、なお積み上げる必要があるコンディション調整と試合勘について説明した指揮官は、次のように付け加えた。「コウチーニョが最後にプレーしてからしばらく経っている。彼は非常にプロフェッショナルで、自己管理を徹底しており、トレーニングでも素晴らしい姿勢を見せている。しかし、まだフィットネスを高めていく必要がある。90分間フルでプレーするには、まだ理想的な状態ではない」
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勢いに乗る強豪がリーグ首位と激突
サントスは5連勝で勝ち点41の7位に浮上し、コパ・リベルタドーレス出場圏に近づいた。クカ監督のチームは10月8日木曜日、ビラ・ベルミーロで首位フラメンゴを迎え撃ち、復調ぶりが本物かどうかを問われる厳しい試練に臨む。この大一番を皮切りに、アトレチコ・ミネイロ、フルミネンセとのアウェー連戦が続く過酷な日程が待っている。
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