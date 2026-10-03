元ヴァスコ・ダ・ガマの司令塔のフィジカル面の負荷管理は、テクニカルスタッフにとって引き続き最優先事項となっている。最後に公式戦へ出場したのは2月14日までさかのぼる。司令塔が先発の座を担う前に、なお積み上げる必要があるコンディション調整と試合勘について説明した指揮官は、次のように付け加えた。「コウチーニョが最後にプレーしてからしばらく経っている。彼は非常にプロフェッショナルで、自己管理を徹底しており、トレーニングでも素晴らしい姿勢を見せている。しかし、まだフィットネスを高めていく必要がある。90分間フルでプレーするには、まだ理想的な状態ではない」