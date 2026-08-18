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Goal.com
ライブ
Mark McKenzie Getty
Thomas Hindle

翻訳者：

フィラデルフィア・ユニオン、リーグ・アンのトゥールーズからアメリカ代表CBマーク・マッケンジー獲得で合意と報道

マーク・マッケンジー
フィラデルフィア・ユニオン
アメリカ合衆国

フィラデルフィア・ユニオンが、アメリカ代表DFマーク・マッケンジーをMLSに呼び戻す見通しだと『The Athletic』が報じている。トゥールーズと250万ドルの移籍で合意したという。契約最終年に入っている同DFは、1月に特別指定選手契約でユニオンに加わる。

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    フィラデルフィア・ユニオンが狙いの選手を獲得

    ユニオンは今夏、このセンターバックの獲得に意欲を示していたと報じられているが、トゥールーズはシーズン終了前にアメリカ代表の同選手を手放さない姿勢を崩さなかったという。1月への移籍は、その妥協点として適切だったようだ。ユニオンは7月にバーミンガム・シティから左SBカイ・ワグナーを獲得しており、マッケンジーはここ数カ月でクラブが獲得した2人目のDPディフェンダーとなる。

    このニュースはまず、『The Athletic』が報じた。


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    マッケンジーの帰還

    マッケンジーはデラウェア州ベアで生まれたが、サッカー選手としての基礎を築いたのはユニオンのアカデミーだった。ウェイク・フォレストではわずか1年を過ごした後、ユニオンとホームグロウン契約を締結。2018年から2020年にかけてユニオンで48試合に出場し、2021年にベルギーのヘンクへ移籍した。2024年8月からはトゥールーズに所属している。

  • アメリカ代表の逸材

    マッケンジーは、ユニオンにとって本物のUSMNTの才能である。今夏はマウリシオ・ポチェッティーノのメンバーに入り、アメリカ代表がトルキエにグループステージで敗れた試合では90分フル出場した。このセンターバックは、まだ27歳ということもあり、今後も間違いなくその構想に含まれ続けるだろう。

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    次は他の選手か？

    ワールドカップ前後にMLSクラブがUSMNTのタレント獲得に動くのではないかという見方は広くあった。FCシンシナティは大会前年、ウェストン・マッケニーの獲得に本腰を入れていた。NYCFCはクリスチャン・プリシッチに以前から関心を示している。ティム・リームは2024年8月にシャーロットFCへ加入し、リーグ復帰を果たした。

    ただ、大会直後には2人の有力選手が逆方向へ動いた。コロンバス・クルーのDFマックス・アルフステンとバンクーバー・ホワイトキャップスのMFセバスティアン・バーハルターは、ともにEFLチャンピオンシップのミドルズブラと契約した。

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