ワールドカップ前後にMLSクラブがUSMNTのタレント獲得に動くのではないかという見方は広くあった。FCシンシナティは大会前年、ウェストン・マッケニーの獲得に本腰を入れていた。NYCFCはクリスチャン・プリシッチに以前から関心を示している。ティム・リームは2024年8月にシャーロットFCへ加入し、リーグ復帰を果たした。

ただ、大会直後には2人の有力選手が逆方向へ動いた。コロンバス・クルーのDFマックス・アルフステンとバンクーバー・ホワイトキャップスのMFセバスティアン・バーハルターは、ともにEFLチャンピオンシップのミドルズブラと契約した。