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フィスニク・アスラニの代理人がバルセロナからの接触を認めた。ラ・リーガの強豪が、ブンデスリーガのフォワードを巡りチェルシーやトッテナムと争っている。
代理人がバルサの関心を認める
エレム・ニュースの取材に対し、アスラーニの代理人であるアイマン・ダマニ氏は、カタルーニャのビッグクラブに関する現状について率直に語った。ダマニ氏は次のように述べた。「現時点でバルセロナが同選手に関心を寄せていることは事実であり、同クラブから接触があった」
- AFP
契約解除条項が依然として最大の争点となっている
バルセロナの関心は本物だが、このFWを獲得するのは容易なことではないだろう。ホッフェンハイムは2029年まで続く長期契約で守られており、同クラブはこの貴重な戦力について、移籍金を値下げする交渉には応じない意向だと報じられている。獲得を目指すクラブは、契約に明記されている特定の移籍条件を発動させる必要があるだろう。
ダマニ氏はインタビューの中でブンデスリーガ所属クラブの立場を明確にし、安価な移籍はあり得ないことを強調した。さらに、アスラニがホッフェンハイムを去るのは、契約解除条項の金額が支払われた場合のみだと付け加えた。複数の報道によると、その金額は2500万ユーロから2900万ユーロと推定されており、この価格設定は彼の急速な成長と将来性を反映したものだ。
クラブと代表の両方で頭角を現している
今シーズンのアスラニの成績は、彼が選手として成熟しつつあることを如実に物語っている。22歳の彼は、ホッフェンハイムの攻撃の要としての地位を確立し、全大会通算28試合に出場して9ゴール6アシストを記録した。決定力とチームメイトへの供給能力の両方を兼ね備えているため、様々な戦術システムにおいて多才な選択肢となっている。
代表での活躍も同様に目覚ましい。アスラニは先日、ワールドカップ予選プレーオフのスロバキア戦で劇的な4-3の勝利を収めたコソボのヒーローとなり、試合の決定的な局面でゴールを決めた。代表での直近7試合で4ゴールを挙げるなど、その決定力の高さが国内リーグから国際舞台へと確実に浸透しつつある。
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プレミアリーグの2クラブとの移籍争い
バルセロナだけがこの状況を注視しているわけではない。チェルシーやトッテナムも、このストライカーの動向を注視しているとみられる。バルサはアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスを第一候補として挙げているが、その移籍金の高さから、アスラーニのようなコストパフォーマンスに優れた代替案を検討せざるを得なくなる可能性もある。
ドイツ生まれのこのフォワードは、若く、移籍金も手頃な選手であり、カンプ・ノウの舞台で才能を開花させる可能性を秘めている。しかし、ロンドンの強豪クラブもフォワード陣の若返りを図っているため、今夏には獲得競争が激化する可能性がある。現時点では、カタルーニャのクラブが選手側と接触し、先手を打っている。