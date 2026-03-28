フィスニク・アスラニの代理人がバルセロナからの接触を認めた。ラ・リーガの強豪が、ブンデスリーガのフォワードを巡りチェルシーやトッテナムと争っている。

バルセロナの関心は本物だが、このFWを獲得するのは容易なことではないだろう。ホッフェンハイムは2029年まで続く長期契約で守られており、同クラブはこの貴重な戦力について、移籍金を値下げする交渉には応じない意向だと報じられている。獲得を目指すクラブは、契約に明記されている特定の移籍条件を発動させる必要があるだろう。

ダマニ氏はインタビューの中でブンデスリーガ所属クラブの立場を明確にし、安価な移籍はあり得ないことを強調した。さらに、アスラニがホッフェンハイムを去るのは、契約解除条項の金額が支払われた場合のみだと付け加えた。複数の報道によると、その金額は2500万ユーロから2900万ユーロと推定されており、この価格設定は彼の急速な成長と将来性を反映したものだ。