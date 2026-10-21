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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

フィオレンティーナ、VARを巡りセリエAリーグに文書「システム全体の信頼性を損ないかねない重大な事案」

フィオレンティーナ
セリエ A

コモ戦での審判を巡る出来事を受け、フィオレンティーナが新たに見解を表明

対立に新たな動きがあったのは、フィオレンティーナセリエAリーグだ。セリエA第7節でフィオレンティーナがコモに敗れた試合でのディ・ベッロ主審の判定を巡り、説明を求めたものの、返答は不十分と判断された。これを受け、フィオレンティーナは新たな声明を発表した。

  • フィオレンティーナの声明：「フィオレンティーナはセリエA機構の回答を受け止めている。しかし、その反論は納得できるものでも十分なものでもない。コモの1点目でVARによる確認が行われなかった経緯をまったく明らかにしておらず、ポングラチッチの取り消されたゴールがオフサイドだったことを客観的に、かつ決定的に示す動画映像も一切提示していないためだ。クラブは、システム全体の信頼性を損ないかねない深刻な状況や事象について必要な説明を得て、最終的に明らかにするため、所管するすべてのスポーツ機関に引き続き働きかける

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2026年10月25日

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