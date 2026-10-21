フィオレンティーナの声明：「フィオレンティーナはセリエA機構の回答を受け止めている。しかし、その反論は納得できるものでも十分なものでもない。コモの1点目でVARによる確認が行われなかった経緯をまったく明らかにしておらず、ポングラチッチの取り消されたゴールがオフサイドだったことを客観的に、かつ決定的に示す動画映像も一切提示していないためだ。クラブは、システム全体の信頼性を損ないかねない深刻な状況や事象について必要な説明を得て、最終的に明らかにするため、所管するすべてのスポーツ機関に引き続き働きかける」