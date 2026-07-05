ドラグシンはユヴェントスU-17からネクスト・ジェン、トップチームへと昇格。2020年12月2日、18歳でチャンピオンズリーグのディナモ・キエフ戦に途中出場しデビューした。 ユヴェントスでは合計232分出場した後、2021年夏にサンプドリアへ期限付き移籍し、以降トリノに戻っていない。サンプドリアで6か月過ごしたあと、同じく期限付きでサレルニターナへ移籍した。 2022年夏、ユヴェントスは再びドラグシンをレンタルし、今度はセリエBのジェノアへ。ここで彼は「ロッソブルー」の昇格に貢献し、完全移籍を決めた。さらに2023年8月から2024年1月まで、セリエAのジェノアでプレーした数か月間、彼は圧巻のパフォーマンスで「爆発的な活躍」を見せた。











