フィオレンティーナがサプライズ移籍を実現させた。クラブはトッテナムからラドゥ・ドラグシンを獲得し、セリエAに復帰することで合意した。スカイによると、口頭で合意済みで、このルーマニア人センターバックは買い取り義務付きのレンタル移籍で加入する。
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フィオレンティーナ、DFドラグシンを買い取り義務付きレンタルで獲得。
数字
フィオレンティーナは、150万ユーロのレンタル料で合意し、シーズン終了時に1750万ユーロで義務的に買い取る。スポーツディレクターのファビオ・パラティチは、2024年にジェノアからトッテナムへ移籍させたこのルーマニア人DFと再び一緒に働くことになる。
ユヴェントスからジェノアへ
ドラグシンはユヴェントスU-17からネクスト・ジェン、トップチームへと昇格。2020年12月2日、18歳でチャンピオンズリーグのディナモ・キエフ戦に途中出場しデビューした。 ユヴェントスでは合計232分出場した後、2021年夏にサンプドリアへ期限付き移籍し、以降トリノに戻っていない。サンプドリアで6か月過ごしたあと、同じく期限付きでサレルニターナへ移籍した。 2022年夏、ユヴェントスは再びドラグシンをレンタルし、今度はセリエBのジェノアへ。ここで彼は「ロッソブルー」の昇格に貢献し、完全移籍を決めた。さらに2023年8月から2024年1月まで、セリエAのジェノアでプレーした数か月間、彼は圧巻のパフォーマンスで「爆発的な活躍」を見せた。
贖罪
飛躍的な成長がバイエルン・ミュンヘンやトッテナムなどの強豪の注目を集め、争奪戦の末にイングランドのクラブが獲得。ルーマニア人DFはプレミアリーグへ移籍した。しかしロンドンでは膝の重傷もあり出場機会を得られず苦戦。今、フィレンツェで巻き返しのチャンスが訪れている。
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