フィオレンティーナは、金曜日20時45分キックオフのアウェー、ヴェネツィア戦に向けた招集メンバーを発表した。チームとともに遠征する選手の中には、トリノ戦で負傷交代していた オウライも含まれている。これは、パオロ・バノーリにとって最初の招集となる。ファビオ・グロッソに代わってフィオレンティーナのベンチに復帰してから初めてだ。





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