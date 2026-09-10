フィオレンティーナは、金曜日20時45分キックオフのアウェー、ヴェネツィア戦に向けた招集メンバーを発表した。チームとともに遠征する選手の中には、トリノ戦で負傷交代していた オウライも含まれている。これは、パオロ・バノーリにとって最初の招集となる。ファビオ・グロッソに代わってフィオレンティーナのベンチに復帰してから初めてだ。
以下、完全な一覧。
フィオレンティーナは、金曜日20時45分キックオフのアウェー、ヴェネツィア戦に向けた招集メンバーを発表した。チームとともに遠征する選手の中には、トリノ戦で負傷交代していた オウライも含まれている。これは、パオロ・バノーリにとって最初の招集となる。ファビオ・グロッソに代わってフィオレンティーナのベンチに復帰してから初めてだ。
以下、完全な一覧。
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver（GK）
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David（GK）
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca（GK）
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PONGRAČIĆ Marin
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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