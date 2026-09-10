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grafica cm vanoli fiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

フィオレンティーナ、復帰後のヴァノーリによる最初の招集メンバー発表　ウライもヴェネツィア行きへ

フィオレンティーナ
セリエ A

フィオレンティーナのベネチア戦（明日）に向けた招集メンバー一覧

フィオレンティーナは、金曜日20時45分キックオフのアウェー、ヴェネツィア戦に向けた招集メンバーを発表した。チームとともに遠征する選手の中には、トリノ戦で負傷交代していた オウライも含まれている。これは、パオロ・バノーリにとって最初の招集となる。ファビオ・グロッソに代わってフィオレンティーナのベンチに復帰してから初めてだ。


以下、完全な一覧。

  • ATTA Arthur Eric Kolawolé


    BRESCIANINI Marco


    CHRISTENSEN Oliver（GK）


    CORDEIRO DOS SANTOS Domilson


    DE GEA QUINTANA David（GK）


    DRAGUSIN Radu-Matei


    FAGIOLI Nicolò


    FERNANDES SANTOS LOPES Viery


    GNONTO Degnand Wilfried


    GOMES BETUNCAL Norberto Bercique


    JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro


    LEZZERINI Luca（GK）


    MASTANTUONO Franco


    NDOUR Cher


    NETO LOPES João Mário


    NJIE Alieu Badara


    OULAI Christ Ravynel Inao


    PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo


    PEREIRA GONÇALVES Pedro António


    PONGRAČIĆ Marin


    RANIERI Luca


    VALDEPEÑAS TALAVERA Victor




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