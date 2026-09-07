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フィオレンティーナ、今夏1億5000万ユーロを投じるも、セリエAでの悲惨な3連敗を受けてファビオ・グロッソ監督を解任
低迷が続き、運命が決まる
アルテミオ・フランキでのグロッソ監督の任期は、リーグ戦3連敗によってクラブが最下位に沈んだことで、早々に幕を閉じた。フィオレンティーナは開幕戦でローマに4-0で大敗し、続いてホームでフロジノーネに3-0で完敗、さらにトリノにも2-1で敗戦した。リーグ開幕3試合で9失点を喫したことで、コッパ・イタリアのベネヴェント戦での4-1の勝利も、監督の職を救うにはまったく不十分だった。
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クラブ首脳陣が中止を決断
首脳陣の忍耐は限界に達し、野心的なスポーツプロジェクトがこれ以上崩壊するのを防ぐため、迅速かつ断固たる対応に踏み切った。クラブは公式ウェブサイトに掲載した公式声明で、「ACFフィオレンティーナは、ファビオ・グロッソを本日付でトップチーム監督の職務から解任したことを発表する」と確認した。
巨額投資は何も生まない
関係解消の決断は、クラブがトップチームを全面的に再構築するため、移籍市場で1億5000万ユーロを投じた積極的な補強策を受けて下された。ベト、クリスト・オウライ、アルトゥール・アッタ、マテオ・ペッレグリーノ、ジョバンニ・ファッビアン、マルコ・ブレッシャニーニ、ビクトル・バルデペニャスを獲得し、さらにローンでフランコ・マスタントゥオーノ、ラドゥ・ドラグシン、ウィルフリード・ニョント、アレックス・ヒメネス、ペドロ・ゴンサウベスを加えたものの、パフォーマンスは期待に見合わなかった。移籍市場の専門家であるマッテオ・モレットによれば、元指揮官パオロ・バノーリが現在、フランキ復帰に最も近い候補となっている。
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後任には過酷な試練が待ち受ける
クラブ上層部は、9月11日金曜日の重要なリーグ戦、ヴェネツィア遠征までに後任を任命するべく、時間との戦いに直面している。フィオレンティーナはその4日後にコッパ・イタリア32強でピサをホームに迎え、その後、9月20日日曜日には優勝候補ナポリをアルテミオ・フランキに迎える。まずはリーグ戦初勝ち点の獲得と、大規模に編成されたスカッド全体の士気回復が、秋の代表ウィンドーが始まる前に何より重要となる。
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