フィオレンティーナ、今夏1億5000万ユーロを投じるも、セリエAでの悲惨な3連敗を受けてファビオ・グロッソ監督を解任

アルテミオ・フランキでのグロッソ監督の任期は、リーグ戦3連敗によってクラブが最下位に沈んだことで、早々に幕を閉じた。フィオレンティーナは開幕戦でローマに4-0で大敗し、続いてホームでフロジノーネに3-0で完敗、さらにトリノにも2-1で敗戦した。リーグ開幕3試合で9失点を喫したことで、コッパ・イタリアのベネヴェント戦での4-1の勝利も、監督の職を救うにはまったく不十分だった。