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ライブ
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

フィオレンティーナ、今夏1億5000万ユーロを投じるも、セリエAでの悲惨な3連敗を受けてファビオ・グロッソ監督を解任

ファビオ・グロッソ
フィオレンティーナ
セリエ A
P. Vanoli

フィオレンティーナは日曜日、新たなセリエAシーズンの悲惨なスタートを受け、ファビオ・グロッソ監督と袂を分かったとクラブが発表した。2006年ワールドカップ優勝メンバーのグロッソ監督は、夏に総額1億5000万ユーロの大規模な戦力刷新を指揮したにもかかわらず、リーグ戦3連敗を喫し、フィオレンティーナを最下位に沈ませたことで退任となった。

  • 低迷が続き、運命が決まる

    アルテミオ・フランキでのグロッソ監督の任期は、リーグ戦3連敗によってクラブが最下位に沈んだことで、早々に幕を閉じた。フィオレンティーナは開幕戦でローマに4-0で大敗し、続いてホームでフロジノーネに3-0で完敗、さらにトリノにも2-1で敗戦した。リーグ開幕3試合で9失点を喫したことで、コッパ・イタリアのベネヴェント戦での4-1の勝利も、監督の職を救うにはまったく不十分だった。

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    クラブ首脳陣が中止を決断

    首脳陣の忍耐は限界に達し、野心的なスポーツプロジェクトがこれ以上崩壊するのを防ぐため、迅速かつ断固たる対応に踏み切った。クラブは公式ウェブサイトに掲載した公式声明で、「ACFフィオレンティーナは、ファビオ・グロッソを本日付でトップチーム監督の職務から解任したことを発表する」と確認した。

  • 巨額投資は何も生まない

    関係解消の決断は、クラブがトップチームを全面的に再構築するため、移籍市場で1億5000万ユーロを投じた積極的な補強策を受けて下された。ベト、クリスト・オウライ、アルトゥール・アッタ、マテオ・ペッレグリーノ、ジョバンニ・ファッビアン、マルコ・ブレッシャニーニ、ビクトル・バルデペニャスを獲得し、さらにローンでフランコ・マスタントゥオーノ、ラドゥ・ドラグシン、ウィルフリード・ニョント、アレックス・ヒメネス、ペドロ・ゴンサウベスを加えたものの、パフォーマンスは期待に見合わなかった。移籍市場の専門家であるマッテオ・モレットによれば、元指揮官パオロ・バノーリが現在、フランキ復帰に最も近い候補となっている。

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    後任には過酷な試練が待ち受ける

    クラブ上層部は、9月11日金曜日の重要なリーグ戦、ヴェネツィア遠征までに後任を任命するべく、時間との戦いに直面している。フィオレンティーナはその4日後にコッパ・イタリア32強でピサをホームに迎え、その後、9月20日日曜日には優勝候補ナポリをアルテミオ・フランキに迎える。まずはリーグ戦初勝ち点の獲得と、大規模に編成されたスカッド全体の士気回復が、秋の代表ウィンドーが始まる前に何より重要となる。

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