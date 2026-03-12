ピッチ内外で悲惨な状況にあるフィオレンティーナは、セリエB降格圏のすぐ上、4位から下から4番目の順位で、サポーターを震え上がらせている。 一方、ローマに2ポイント差で3位につけている別のフィオレンティーナがある。それはダニエレ・ガロッパが指揮するプリマヴェーラ（ユースチーム）で、彼はピオリとヴァノーリの間で暫定的にトップチームのベンチにも座り、若手選手たちとともに優勝を目指してリーグ戦を戦っている。その中には、トップチームにも昇格したストライカー、リッカルド・ブラスキも名を連ねている。
翻訳者：
フィオレンティーナ、リッカルド・ブラスキとは：プリマヴェーラを牽引する「カバニのような」ストライカー、カンファレンスリーグデビューに感動
永遠の紫
リッカルド・ブラスキは2006年8月24日にフィレンツェで生まれたフォワードであり、フィオレンティーナの紫色のユニフォームは彼が少年だった頃から彼に刻み込まれている。ユース部門では文字通りすべての段階を経て、U-17とU-18の両方で優れた成績を収め、今シーズンにはプリマヴェーラの不動のレギュラーとなった。
カバニを爆撃せよ
純粋なセンターフォワードで、身体的にしっかりした体格を持ち、狭いスペースでの動きの能力を活かしてエリア内で優れた得点感覚を育んでいるが、背をゴールに向けてプレーし、攻撃の組み立てを助けるのも非常に得意だ。彼は非常に強い個性を持ち、パルマ戦でベンチから出場してわずか2分後に決めたPKのループシュートがその証左である。 比較すると、エディンソン・カバーニを彷彿とさせるが、彼はしばしばバティストゥータのような派手なゴールパフォーマンスで喜びを表現している。
トップの数字とトップチーム
彼はゴールを決めるのが天性の才能であり、今シーズンはプリマヴェーラ1で既に15ゴールを記録している。こうした活躍が、少なくともピオリ監督の下では、カンファレンスリーグのポリッシャとの2試合の予選、そしてカリアリとのリーグ戦初戦において、トップチームに招集されるきっかけとなった。 3回のベンチ入りは、リカルドの夢を叶えるきっかけとなった。その夢は2026年3月12日、ヴァノーリ監督がカンファレンスリーグのラコウ戦（1-1の同点で迎えた82分にピッコリと交代）で彼をデビューさせたときに実現した。その後、フィオレンティーナは93分にグドムンソンがPKを決めて2-1で勝利した。 初めての経験は忘れられないものであり、試合終了後に、この若いフィオレンティーナの才能ある選手は感動の涙を流した。
ナショナルとリニューアル
紫のユニフォームでの活躍は、イタリアのユース代表チームにも彼にチャンスを与えることを決めさせた。しかし、イタリアU-16、U-17、U-18代表ではまだゴールを決める喜びは訪れていない。一方で、契約面では喜びが訪れた。ブラスキはプロ契約を2027年6月30日まで更新し、さらに2シーズン延長するオプションをフィオレンティーナ側に与えたのだ。