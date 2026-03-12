彼はゴールを決めるのが天性の才能であり、今シーズンはプリマヴェーラ1で既に15ゴールを記録している。こうした活躍が、少なくともピオリ監督の下では、カンファレンスリーグのポリッシャとの2試合の予選、そしてカリアリとのリーグ戦初戦において、トップチームに招集されるきっかけとなった。 3回のベンチ入りは、リカルドの夢を叶えるきっかけとなった。その夢は2026年3月12日、ヴァノーリ監督がカンファレンスリーグのラコウ戦（1-1の同点で迎えた82分にピッコリと交代）で彼をデビューさせたときに実現した。その後、フィオレンティーナは93分にグドムンソンがPKを決めて2-1で勝利した。 初めての経験は忘れられないものであり、試合終了後に、この若いフィオレンティーナの才能ある選手は感動の涙を流した。