彼はゴールを決めるのが天性の才能であり、今シーズンはプリマヴェーラ1で既に15ゴールを記録している。少なくともピオリ監督の下では、その活躍が評価され、カンファレンスリーグのポリッシャとの2試合の予選、そしてカリアリとのリーグ戦初戦でもトップチームに招集された。 3回のベンチ入りは、リカルドの夢を叶えるきっかけとなった。その夢は2026年3月12日、ヴァノーリ監督がカンファレンスリーグのラコフ戦（1-1の同点で迎えた82分にピッコリと交代）でデビューさせたことで実現した。その後、フィオレンティーナは93分にグドムンソンがPKを決めて2-1で勝利した。