ファビオ・パラティチは移籍市場で一連の非常に興味深い補強を進め、フィオレンティーナを大きく変えようとしている。獲得したのは、トッテナムからDFドラグシン、レアル・マドリーからDFバルデペニャス、ウディネーゼからフランス人MFアッタ、ボーンマスからサイドのアレックス・ヒメネス（元ミラン）、そしてユヴェントスからジョアン・マリオ。次は、よほどの問題がない限り、フィオレンティーナにとってまさに五つ星の大型補強となるだろう。アルゼンチンの才能、フランコ・マスタントゥオーノだ。
Calciomercato
翻訳者：
フィオレンティーナ、マスタントゥオーノ獲得は目前に：グロッソとの電話が決め手、金額と詳細
ナポリも仕掛けたが、決定的だったのはグロッソだった
フィオレンティーナは、マスタントゥオーノの案件をここ1カ月追っているが、ここ数時間はナポリに横取りされることを懸念していた。グロッソは2007年生まれの同選手に直接連絡し、自身の中ではフィオレンティーナが新プロジェクトで中心的な役割を用意していると説明した。そして、自身のプレースタイルにおいてアルゼンチン人選手の特長は完全に機能すると伝えた。 そして今、フィオレンティーナが一歩リードし、最終的な決着に近づいている。バルデペニャスの取引後のレアル・マドリーとの関係もある。
レアル・マドリーが獲得を後押しへ
レアル・マドリーは、マスタントゥオーノの年俸350万ユーロに関して支払う負担割合の最終調整を進めている。フィオレンティーナとの取引は買い取りオプションなしのレンタルでまとまる見込みで、全面合意は目前に迫っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。