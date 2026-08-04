フィオレンティーナ、マスタントゥオーノ獲得は目前に：グロッソとの電話が決め手、金額と詳細

フィオレンティーナは、マスタントゥオーノの案件をここ1カ月追っているが、ここ数時間はナポリに横取りされることを懸念していた。グロッソは2007年生まれの同選手に直接連絡し、自身の中ではフィオレンティーナが新プロジェクトで中心的な役割を用意していると説明した。そして、自身のプレースタイルにおいてアルゼンチン人選手の特長は完全に機能すると伝えた。 そして今、フィオレンティーナが一歩リードし、最終的な決着に近づいている。バルデペニャスの取引後のレアル・マドリーとの関係もある。