クラブのリリースには次のように記されている。 「ACFフィオレンティーナは、レアル・マドリーCFからフランコ・マスタントゥオーノの選手登録権を期限付き移籍で獲得したことを発表する。」
Calciomercato
翻訳者：
フィオレンティーナ、マスタントゥオーノの加入が正式決定：クラブ発表
キャリア
声明は続けてこう伝えている。「マスタントゥオーノは2007年8月14日、アルゼンチンのアスール生まれ。 下部組織で育ったリーベル・プレートで、わずか16歳にしてトップチームデビューを果たし、それ以降は“ミジョナリオス”のユニフォームで64試合に出場し、10得点を記録した。
また、新たにフィオレンティーナに加わる同選手は、直近のシーズンにレアル・マドリーでリーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを合わせて35試合に出場し、3ゴールを挙げた。
さらにマスタントゥオーノは、アルゼンチンA代表のユニフォームを着てデビューした最年少選手であり、アルビセレステのユニフォームを4度着用している」
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