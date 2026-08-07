声明は続けてこう伝えている。「マスタントゥオーノは2007年8月14日、アルゼンチンのアスール生まれ。 下部組織で育ったリーベル・プレートで、わずか16歳にしてトップチームデビューを果たし、それ以降は“ミジョナリオス”のユニフォームで64試合に出場し、10得点を記録した。





また、新たにフィオレンティーナに加わる同選手は、直近のシーズンにレアル・マドリーでリーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを合わせて35試合に出場し、3ゴールを挙げた。





さらにマスタントゥオーノは、アルゼンチンA代表のユニフォームを着てデビューした最年少選手であり、アルビセレステのユニフォームを4度着用している」







