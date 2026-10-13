フィオレンティーナ、マスタントゥオーノが手の手術を受ける

フィオレンティーナは同じ声明の中で、この手術からの復帰時期についても明らかにした。正確には、手術はマスタントゥオーノの即座のピッチ復帰を妨げるものではなく、フィオレンティーナがフィレンツェでコモと対戦する次の試合にも、万全の状態で臨めると改めて説明した。

「選手は明日からチームでの通常の活動を再開し、次のリーグ戦に向けて万全の状態となる」