フィオレンティーナは、アルゼンチン人の攻撃的MFフランコ・マスタントゥオーノが、ジェノアに敗れたリーグ戦で負った手の問題を治療するため、今日手術を受けざるを得なかったと発表した。元レアル・マドリーの同選手は手術を受けたが、装具を使用することでヴァノーリ監督の下に復帰できる見込みだ。
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翻訳者：
フィオレンティーナ、マスタントゥオーノが手の手術を受ける
公式声明
本日受けた処置について、フィオレンティーナは次のように公式発表した。「ACFフィオレンティーナは、フランコ・マスタントゥオーノが本日午後、左手第4中手骨骨折の整復・固定術を外来で受けたことを発表します。この骨折は、リーグ戦のジェノア対フィオレンティーナで打撲を負ったことにより生じたものです」
すぐに起用可能
フィオレンティーナは同じ声明の中で、この手術からの復帰時期についても明らかにした。正確には、手術はマスタントゥオーノの即座のピッチ復帰を妨げるものではなく、フィオレンティーナがフィレンツェでコモと対戦する次の試合にも、万全の状態で臨めると改めて説明した。
「選手は明日からチームでの通常の活動を再開し、次のリーグ戦に向けて万全の状態となる」
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