フィオレンティーナ、フェラーリ監督：「進歩は見られるが、再び転落するのは容易だ。バローネは常に我々と共にいる」

「この大会では、できるだけ勝ち進みたいと考えています。今シーズンはリーグ戦に関する懸念事項が山積みですが、この大会はそうした重圧から少し解放される機会を与えてくれます。これは絶好のチャンスであり、私たちは最善を尽くして臨みたいと思います。どのチームも全力を尽くしてピッチに立つものであり、今夜も例外ではありません。ヨーロッパの舞台で勝ち進むことがいかに難しいか私たちは理解していますので、何一つとして当然のことなどありません。」