カンファレンスリーグのラコフ戦（同大会ベスト16の2ndレグ）のキックオフを数分後に控えた中、フィオレンティーナのゼネラルマネージャー、アレッサンドロ・フェラーリ氏がスカイ・スポーツの取材に応じた。彼の発言は以下の通りだ：
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フィオレンティーナ、フェラーリ監督：「進歩は見られるが、再び転落するのは容易だ。バローネは常に我々と共にいる」
競技
「この大会では、できるだけ勝ち進みたいと考えています。今シーズンはリーグ戦に関する懸念事項が山積みですが、この大会はそうした重圧から少し解放される機会を与えてくれます。これは絶好のチャンスであり、私たちは最善を尽くして臨みたいと思います。どのチームも全力を尽くしてピッチに立つものであり、今夜も例外ではありません。ヨーロッパの舞台で勝ち進むことがいかに難しいか私たちは理解していますので、何一つとして当然のことなどありません。」
バローネの思い出
「ジョー・バローネは私たち全員に計り知れない影響を与え、ヴィオラ・パークに忘れがたい不屈の精神と強さを刻み込みました。彼はいつまでも私たちの心の中に生き続けるでしょう。」
リーグ戦とカップ戦
「我々は2つの異なる段階を経てきました。1つは1月まで、もう1つは新年に入ってからのものです。特に試合の運営や準備の面では進歩が見られました。しかし、簡単に躓いてしまうことも経験したので、1試合1試合に集中し続けなければなりません」
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