ニコロ・ファジョリこそがフィオレンティーナそのものだ。もはや疑いの余地はない。元ユヴェントスのMFは、降格の危機に瀕していたチームを背負い、リーグ戦でもヨーロッパの舞台でもチームを牽引している。 誰もがファジョリに注目し、称賛している。リノ・ガットゥーゾを除いては。イタリア代表監督は、ワールドカッププレーオフの招集メンバーから彼を外すことを決めたのだ。この選択は、少なからぬ議論を呼んでいる。
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フィオレンティーナ、ファジョリが活躍。しかしガットゥーゾ監督は彼を評価していない：代表からの除外は説明が難しい
アレグリは彼を称賛し、スパレッティは挑戦する
「ニコロ・ファジョリはイタリア最高のミッドフィールダーだ」と、マッシミリアーノ・アッレグリはユヴェントス時代に語った。 ルチアーノ・スパレッティ自身も、イタリア代表としての欧州選手権での不本意な結果に終わった経験の中で、この若きミッドフィルダーを招集し、周囲を驚かせた。ファジョリが代表の未来と見なされていることは明らかだ。このシナリオを想定していないのはガットゥーゾだけである。実際、彼をよく知る人物によれば、ファジョリは一度も候補に挙がったことがないという。監督は、元ユヴェントスの選手を招集することなど、一瞬たりとも考えていなかったのだ。
ファッジョリは欠場、ヴェラッティは出場
はっきり言っておくが、異なる選択をするのは理解できる。イタリアサッカーは憂慮すべき状況にあり、ニコロ・ファジョリが国を救う救世主になるわけではない。しかし、代表監督の頭にふと浮かんだ、現在カタールに滞在し40日以上プレーしていないマッティア・ヴェラッティを再招集するという考えは不可解であり、その後、元PSG選手の負傷によりその計画は頓挫した。 ファジョリと全く同じ役割を担う選手を招集するという判断は、ヴァノーリ所属のこのミッドフィルダーが代表から外されたことへの「疑問の声」をさらに大きくしている。ヴェラッティは招集され、ファジョリは招集されない。なぜなのか？
ザニオーロのような選手
ファジョリが、過去数年間に起きた賭博問題の件で考慮されなかったのではないか？ その可能性は高い。リノ・ガットゥーゾ自身の言葉からも、その可能性がうかがえる。「ファジョリはここにいるに値する選手だ。私はチーム全体、常にチームを支えてきた選手たちに賭けるためにこの選択をした。我々は喜びを得るに値する。 この2試合を、確信を持って臨みたかった。好調な選手たちがいることは承知している」。ガットゥーゾにとってロッカールームのバランスがいかに重要かは周知の事実であり、代表招集リストから外されたザニオーロと同様、スポーツ法規上の問題が影響したことは間違いない。
フィオレンティナの未来
「代表？誰もが代表入りを目指している。招集されなかったのは残念だが、それはただ、もっと頑張らなければならないということだ」。インテルとの好試合で引き分けた後、ファジョリはこの件についてこう語った。 元ユヴェントス選手のまたしても圧倒的なパフォーマンスだった。ヴィオラ・パークでは、彼は成熟し、真面目で、生まれ変わった選手だと評されている。その功績はまず第一にパオロ・ヴァノーリにある。ピオリが失敗したところで成功し、彼をゲームメーカーとして起用したのだ。しかし、ファビオ・パラティチの存在も、この選手の成長に大きく寄与している。 フィオレンティーナのスポーツディレクターは彼を熟知している。ユヴェントスでの成長を見守り、フィレンツェへの移籍以来、建設的な対話を絶やさず続けてきた。その結果、今日のファジョーリはフィオレンティーナ全体を背負う存在となった。もしかしたら、近いうちにガットゥーゾも考えを変えるかもしれない。