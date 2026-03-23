「代表？誰もが代表入りを目指している。招集されなかったのは残念だが、それはただ、もっと頑張らなければならないということだ」。インテルとの好試合で引き分けた後、ファジョリはこの件についてこう語った。 元ユヴェントス選手のまたしても圧倒的なパフォーマンスだった。ヴィオラ・パークでは、彼は成熟し、真面目で、生まれ変わった選手だと評されている。その功績はまず第一にパオロ・ヴァノーリにある。ピオリが失敗したところで成功し、彼をゲームメーカーとして起用したのだ。しかし、ファビオ・パラティチの存在も、この選手の成長に大きく寄与している。 フィオレンティーナのスポーツディレクターは彼を熟知している。ユヴェントスでの成長を見守り、フィレンツェへの移籍以来、建設的な対話を絶やさず続けてきた。その結果、今日のファジョーリはフィオレンティーナ全体を背負う存在となった。もしかしたら、近いうちにガットゥーゾも考えを変えるかもしれない。