フィオレンティーナは攻撃陣の陣容刷新を進めており、この数時間で、大型交渉が続き、2選手がメディカルチェックを通過した後、ロベルト・ピッコリのボローニャへの移籍と、パルマからのマテオ・ペッレグリーノの獲得を正式発表した。
いずれも異なる形態で成立した2つの取引だが、いずれにせよ全クラブにとって完全移籍での支出／収入が発生する形となっている。
フィオレンティーナは攻撃陣の陣容刷新を進めており、この数時間で、大型交渉が続き、2選手がメディカルチェックを通過した後、ロベルト・ピッコリのボローニャへの移籍と、パルマからのマテオ・ペッレグリーノの獲得を正式発表した。
いずれも異なる形態で成立した2つの取引だが、いずれにせよ全クラブにとって完全移籍での支出／収入が発生する形となっている。
ロベルト・ピッコリのボローニャ移籍は最終的に、有償レンタルで、1800万ユーロの買い取りオプション付きという条件でまとまった。このオプションは、次節終了時点でボローニャの残留が決まった場合、買い取り義務に変わる。最後に、フィオレンティーナは将来の再売却時の10％を保持した。
公式発表 - ボローニャFC1909は、ACFフィオレンティーナからFWロベルト・ピッコリの登録権を、2027年6月30日までの期限付き移籍で獲得したことを発表する。一定の条件が満たされた場合には完全移籍での獲得義務が発生する。
同時にフィオレンティーナは、パルマからマテオ・ペッレグリーノを完全移籍で獲得したことを正式発表した。パルマはこのアルゼンチン人選手の移籍により、固定額2250万ユーロに加え、ボーナス250万ユーロを受け取る。契約期間は2031年6月30日までとなる。
公式発表 - ACFフィオレンティーナは、マテオ・ペッレグリーノの保有権をパルマ・カルチョ1913から完全移籍で獲得したことを発表した
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