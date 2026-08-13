フィオレンティーナは攻撃陣の陣容刷新を進めており、この数時間で、大型交渉が続き、2選手がメディカルチェックを通過した後、ロベルト・ピッコリのボローニャへの移籍と、パルマからのマテオ・ペッレグリーノの獲得を正式発表した。

いずれも異なる形態で成立した2つの取引だが、いずれにせよ全クラブにとって完全移籍での支出／収入が発生する形となっている。