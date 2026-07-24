フィオレンティーナは今夏の移籍市場で、DFビエリ（グレミオから）、MFアーサー・アッタ（ウディネーゼから）、MFクリスト・イナオ・ウライ（トラブゾンスポルから）を確保し、さらにジョヴァンニ・ファッビアンとマルコ・ブレシャニーニを買い取った。また、ラドゥ・ドラグシンとアレックス・ヒメネスの期限付き移籍での加入もまとめている。ファビオ・パラティチは、ファビオ・グロッソに高いクオリティーを備えたチームを託すことを目指し、補強をまだ終えていない。
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フィオレンティーナ、パラティチが積極補強へ。マンチェスター・シティの“ディアブリート”エチェベリに関心か
エチェベリに関するアンケート
クラウディオ・エチェベリ は、アルゼンチン界屈指の逸材の一人だ。2006年生まれの同選手は現在、エンツォ・マレスカの下でマンチェスター・シティでトレーニングを積んでおり、イタリア人指揮官は将来について最終決断を下す前に、その実力を間近で見極めたい考えだ。レバークーゼンとジローナでシーズンを半々に過ごした同選手は、セリエAに好意的な姿勢を見せている。モンツァは今夏の移籍市場の初期段階で獲得を狙っており、現在はフィオレンティーナがここ数日で接触している。
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