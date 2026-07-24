フィオレンティーナ、パラティチが積極補強へ。マンチェスター・シティの“ディアブリート”エチェベリに関心か

クラウディオ・エチェベリ は、アルゼンチン界屈指の逸材の一人だ。2006年生まれの同選手は現在、エンツォ・マレスカの下でマンチェスター・シティでトレーニングを積んでおり、イタリア人指揮官は将来について最終決断を下す前に、その実力を間近で見極めたい考えだ。レバークーゼンとジローナでシーズンを半々に過ごした同選手は、セリエAに好意的な姿勢を見せている。モンツァは今夏の移籍市場の初期段階で獲得を狙っており、現在はフィオレンティーナがここ数日で接触している。