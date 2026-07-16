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フィオレンティーナ、トラブゾンスポル副会長「オウライについてクラブ間合意」。交渉の進捗と漏れた情報は？

フィオレンティーナ
移籍情報
トラブゾンスポル
C. Inao Oulai

フィオレンティーナは今夏5人目の新戦力獲得に近づいている。

フィオレンティーナは、アーサー・アッタ、アレックス・ヒメネス、ヴィエリ、ラドゥ・ドラグシンの獲得に続き今夏5人目の補強を目前にしている。トルコからは、W杯で注目されたコートジボワール代表MFクリスト・イナオ・オウライの去就に関する報道が入り、スポーツディレクターのファビオ・パラティチが熱心に交渉している。

  • 交渉

    トラブゾンスポール副会長ゼイヤット・カフカスはウライを放出する。 クラブとは合意し、選手本人の承諾待ちだと語った移籍先候補にはフィオレンティーナが浮上。両クラブは契約条件を詰めるため接触を強めている。ただし、正式合意には至っていない。トラブゾンスポルは3,000万ユーロ近い金額を要求、イタリア側は2,000万ユーロでの決着を望んでいる。


    バスティアからオウライを獲得した際の移籍金はわずか550万ユーロで、今回の取引で大きな売却益を見込める。この状況を説明し、カフカス副会長はこう続けた。「もし誰かがあなたのところに来て、価値200万ユーロの車に600万ユーロを提示したら、検討するのは当然だ。 大きなオファーが届いた今、クラブの利益のため売却を検討し始めたのです」

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  • フィオレンティーナへの移籍に「イエス」と答えた

    ワールドカップで4試合に出場し、昨季トラブゾンスポルで31試合2ゴール4アシストを記録したコートジボワール人選手は、フィオレンティーナへの移籍に同意。代理人は2031年6月までの契約で大筋合意した。

  • ヴィオラの信頼

    この穏やかな楽観論に加え、「TG Regioneによると、クリスト・オウライ氏は明日の午後にプライベートジェットでフィレンツェの「アメリゴ・ヴェスプッチ」空港に到着する予定だ。 交渉は佳境に入り、合意発表が目前に迫っている。

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