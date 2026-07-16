トラブゾンスポール副会長ゼイヤット・カフカスは「ウライを放出する。 クラブとは合意し、選手本人の承諾待ちだ」と語った。移籍先候補にはフィオレンティーナが浮上。両クラブは契約条件を詰めるため接触を強めている。ただし、正式合意には至っていない。トラブゾンスポルは3,000万ユーロ近い金額を要求、イタリア側は2,000万ユーロでの決着を望んでいる。





バスティアからオウライを獲得した際の移籍金はわずか550万ユーロで、今回の取引で大きな売却益を見込める。この状況を説明し、カフカス副会長はこう続けた。「もし誰かがあなたのところに来て、価値200万ユーロの車に600万ユーロを提示したら、検討するのは当然だ。 大きなオファーが届いた今、クラブの利益のため売却を検討し始めたのです」