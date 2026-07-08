ドラグシンがフィオレンティーナへ、公式発表





「ACFフィオレンティーナは、トッテナム・ホットスパー所属のラドゥ・マテイ・ドラグシンについて、買い取りオプション付きの一時移籍（特定の条件を満たした場合の義務的買い取り）により、その競技権を取得したことを発表します。2002年2月3日にルーマニア・ブカレストで生まれたドラグシンは、イタリアではユヴェントス、サンプドリア、ジェノアなどでプレーしてきました。 ドラグシンはこれまでセリエA、コッパ・イタリア、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、FAカップ通算約100試合に出場。ユヴェントスではコッパ・イタリアとイタリア・スーパーカップ、トッテナムではヨーロッパリーグを制した。ルーマニア代表としても30試合に出場し、2024年の欧州選手権にも参加した。





買い取りオプション付きでイタリアに復帰し、条件を満たせば義務付けられる。 取引の詳細は以下の通り。 レンタル料は150万ユーロ。公式戦22試合出場を達成すると、買い取り義務が発生し、移籍金は1750万ユーロとなる。将来、他クラブへ移籍する場合、移籍金の10％がトッテナムへ支払われる条項も含まれる。