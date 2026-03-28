フィオレンティーナが土曜日に開催したサポーター公開練習の中で、チームにとって厄介な事態となる可能性のある怪我が発生した。クロスを入れるためのドリル中にダッシュをした直後、ブラジル人サイドバックのドドがピッチ外で倒れ込み、医療スタッフによる応急処置を受けた。
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フィオレンティーナ、ドドの負傷が懸念される：サポーター公開練習中にダッシュをした後にプレーを中断、現在の状態は
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医療スタッフによる手当てを受けた後、この選手は自力でピッチを後にした。プレーを中断させられたことに明らかに苛立ちを見せていたが、現時点での見立てでは、右内転筋のあたりに怪我を負ったものとみられる。
「ドドになる時」
今週初め頃に行われる予定の検査で、怪我の程度と回復までの期間が判明する見込みだ。4月4日（土）のヴェローナ戦（アウェイ）や、4月9日（木）にロンドンで行われるカンファレンスリーグ準々決勝第1戦（クリスタル・パレス戦）を見据えてのことだ。単なる軽い不調であって、それ以上の深刻な怪我ではないことを願っている。
ドドの季節
ドドはリーグ戦で29試合に出場し1得点を挙げ、さらに8月のカンファレンスリーグ・プレーオフのポリッシア戦の第2戦でも1得点を記録した。決定的なアシストは3回だった。シーズン終了後には、2027年に満了を迎える契約更新について話し合う時期となる。パラティチがスポーツディレクターに就任する前の膠着状態を経て、再び交渉が動き出す見込みだ。