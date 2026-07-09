「アッタ？ ディレクターにはお祝いを。数日前に『本当に大丈夫か…』と送りました（笑）。実力があり、大きな可能性を秘めた選手です。左サイドハーフでの活躍を想像しています」。





ここには並外れた情熱があります。フィレンツェは世界的に有名な街で、その雰囲気を肌で感じています。私は何か偉大なものを築くために全力を尽くしたいと思っています。パラティチは優秀な選手を集めるために努力してくれており、それを素晴らしいチームに育てるのが私の役目です。私は実力主義で、一貫性を持ち、常に自分を問い直し、挑戦し続けます。 私たちは、素晴らしい環境で働いていることを理解しています。高い期待が寄せられるのは当然です。





ヴィエリとドラグシンについては情報を集めた。ディレクターを信頼している。ヴィエリは大きな可能性を秘めた若い選手だ。彼と接して潜在能力を把握したい。ドラグシンについてはもっとよく知っている。トップクラブからの移籍で、重要な補強だ。





「キーン？私がユヴェントスでキャリアを始めた頃、彼は下部組織にいました。予定より早くプリマヴェーラに昇格させましたが、身体能力と技術に恵まれ、飛躍的に成長した選手です。常に世界クラスの選手になるという大きな野心を持っています。彼と再び話し合うのが待ち遠しいです。私にとって、彼はこのチームにとって重要な選手です」。





グドムンドソン？質の高さは証明済みだ。彼と話し、感覚を理解したい。私は全力で取り組む選手を望む。彼はウイングでもストライカーでもない。インサイドフォワード？アッタ加入後は想像しづらいが、指導しながら長所を生かし、短所をカバーしたい。