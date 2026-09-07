パオロ・バノーリがフィオレンティーナの新監督に就任した。 すべて確認済みで、解任されたファビオ・グロッソの後任となる。声明は以下の通り。「ACFフィオレンティーナは、トップチームの指揮をパオロ・バノーリ監督に託したことをお知らせします。監督には、トップチームの指揮官として再び戻ることを直ちに熱意を持って受け入れてくれたことに、心から感謝します。バノーリは本日午後、最初のトレーニングを指揮します」。
翻訳者：
フィオレンティーナ、グロッソの後任として新監督にヴァノーリ就任が正式決定。年俸と契約期間は以下の通り。
年俸と契約期間
コリエレ・デッロ・スポルトによると、ヴァノーリは2年契約を結び、年俸はシーズンあたり120万ユーロ。一定の条件が満たされた場合には、フィオレンティーナとの契約を1年延長できるオプションも付いている（2029年）。
ヴァノーリのプレースタイルは？
昨季、2025年11月にピオリの後任として就任して以降、ヴァノーリは3-5-2でスタートし、その後、今季序盤のグロッソも用いている4-3-3へと舵を切った。ただ、昨季のヴァノーリは4-3-3に必要な本職のウイングをほとんど起用できない状況にあり、フィレンツェ到着後まもなく公の場でこう語っていた。「このグループには本物のウイングがいない。そのため状況は難しい。現代サッカーでは彼らの役割が極めて重要なんだ」
しかし今は違う。ウイングはしっかり揃っており、すでに組み合わせもはっきりしている。右はマスタントゥオーノとニョント、左はペドロ・ゴンサウヴェスとニエだ。
システムから選手へ。ヴァノーリ復帰の恩恵を真っ先に受けるはずなのがニコロ・ファジョーリだ。
元ユヴェントスのMFは、4-3-3のレジスタとして最も評価を高めた選手の一人であり、パフォーマンス面でもフィオレンティーナ屈指の存在だった。一方でグロッソとは火花が散らず、別の選択がなされてきた。
最近の『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ヴァノーリはファジョーリを絶賛していた。「才能のある選手だ。私は、サッカー面で賢く、技術的に強い個性を備えた青年を見つけた。誰もが彼にプレー役は務まらないと考えていたが、賢く、チームのために身を捧げられる選手なら、どんな役割でもこなせる。彼は私の下でそれを本当にうまくやっていた。あの時は信頼も感じていたし、時には信頼があることで、もうひとつ上のものを引き出せるんだ」
したがって、バランスと質をもたらすプレーメーカー役では、ファジョーリがオウライより大きく優位に立っていると考えるのは自然だ。そして彼とともに、ヴァノーリの下で良い成長を見せていた一方、今は苦しんでいるンドゥールにも再浮上の可能性が出てくるかもしれない。
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