昨季、2025年11月にピオリの後任として就任して以降、ヴァノーリは3-5-2でスタートし、その後、今季序盤のグロッソも用いている4-3-3へと舵を切った。ただ、昨季のヴァノーリは4-3-3に必要な本職のウイングをほとんど起用できない状況にあり、フィレンツェ到着後まもなく公の場でこう語っていた。「このグループには本物のウイングがいない。そのため状況は難しい。現代サッカーでは彼らの役割が極めて重要なんだ」





しかし今は違う。ウイングはしっかり揃っており、すでに組み合わせもはっきりしている。右はマスタントゥオーノとニョント、左はペドロ・ゴンサウヴェスとニエだ。





システムから選手へ。ヴァノーリ復帰の恩恵を真っ先に受けるはずなのがニコロ・ファジョーリだ。





元ユヴェントスのMFは、4-3-3のレジスタとして最も評価を高めた選手の一人であり、パフォーマンス面でもフィオレンティーナ屈指の存在だった。一方でグロッソとは火花が散らず、別の選択がなされてきた。





最近の『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ヴァノーリはファジョーリを絶賛していた。「才能のある選手だ。私は、サッカー面で賢く、技術的に強い個性を備えた青年を見つけた。誰もが彼にプレー役は務まらないと考えていたが、賢く、チームのために身を捧げられる選手なら、どんな役割でもこなせる。彼は私の下でそれを本当にうまくやっていた。あの時は信頼も感じていたし、時には信頼があることで、もうひとつ上のものを引き出せるんだ」





したがって、バランスと質をもたらすプレーメーカー役では、ファジョーリがオウライより大きく優位に立っていると考えるのは自然だ。そして彼とともに、ヴァノーリの下で良い成長を見せていた一方、今は苦しんでいるンドゥールにも再浮上の可能性が出てくるかもしれない。