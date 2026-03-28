見捨てられるという状況に直面すれば、誰もが同じ境遇にある。どんなに冷静な人間でも、愛されていないと気づいた瞬間に崩れ落ちてしまうものだ。それなら、なぜアルバート・グドムンドソンだけが例外であるべきだろうか？しかし、マノール・ソロモンの復帰により、パオロ・ヴァノーリ監督率いるチームにおけるこのアイスランド人選手の役割が再考されることになった。フィオレンティーナの背番号10の最近の精彩を欠いたパフォーマンスを考えれば、これは理解できる判断である。
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フィオレンティーナ、グドムンドソンは放出される可能性か？ クラブのアイスランド人選手に対する姿勢
グドムンソン、議論の的
しかし、数字（通算9ゴール、6アシスト）を見れば、こうした批判は説得力に欠けると言わざるを得ない。それにもかかわらず、彼の態度からはある種の不満がうかがえ、時間の経過とともに、サポーターの忍耐も限界に近づきつつある。
では、先発はソロモンになるのだろうか？グドムンドソンはベンチに回るのだろうか？出発点は明確だ。グドムンドソンはヴァノーリ監督のチームにおいて最も才能のある選手と見なされている。この評価は、プラデ時代もパラティチ時代も、決して疑われることはなかった。
フィオレンティーナの立場
しかし同時に、ヴィオラ・パークでは誰も彼を孤立させるつもりはない。シーズンはまだ終わっておらず、残留を勝ち取り、カンファレンスリーグ出場権獲得という目標も健在だ。これらすべてを達成するには、アイスランド人選手の最高のパフォーマンスが必要となる。だからこそ、ヴァノーリ監督はこの終盤戦で彼をベンチに追いやるつもりはないようだ。
ピッチ上の状況に加え、メンタル面も重要な要素だ。フィレンツェではグドムンドソンのことはもう周知の事実だ。常に先発出場に慣れている選手にとって、ベンチ入りは、この終盤戦で反撃するための適切な刺激とはなり得ないだろう。昨年、ラファエレ・パラディーノも試みたが、大きな成果は得られなかった。
グドムンドソンは、必要に応じて支えられ、評価され、チームの中心に据え直されるべきだ。そして、それがパラティチとヴァノーリが6月まで行おうとしていることだ。その後は様子を見ることになるだろう。
6月に売却か？
シーズン終了時には、さまざまな展開が予想される。クラブは彼に多額の投資を行っており、したがって、クラブが彼を手放す決断を下すには、それに見合うだけの高額なオファーが必要となるだろう。
しかし、現時点では、アルベルト・グドムンドソンは、パオロ・ヴァノーリが日々の指導を通じて結束力のあるチームへと変貌させたこのフィオレンティーナの重要な戦力であり続けている。そして、どの家族でもそうであるように、誰も置き去りにされることはない。