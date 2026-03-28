フィオレンティーナ、グドムンドソンは放出される可能性か？ クラブのアイスランド人選手に対する姿勢

しかし同時に、ヴィオラ・パークでは誰も彼を孤立させるつもりはない。シーズンはまだ終わっておらず、残留を勝ち取り、カンファレンスリーグ出場権獲得という目標も健在だ。これらすべてを達成するには、アイスランド人選手の最高のパフォーマンスが必要となる。だからこそ、ヴァノーリ監督はこの終盤戦で彼をベンチに追いやるつもりはないようだ。

ピッチ上の状況に加え、メンタル面も重要な要素だ。フィレンツェではグドムンドソンのことはもう周知の事実だ。常に先発出場に慣れている選手にとって、ベンチ入りは、この終盤戦で反撃するための適切な刺激とはなり得ないだろう。昨年、ラファエレ・パラディーノも試みたが、大きな成果は得られなかった。

グドムンドソンは、必要に応じて支えられ、評価され、チームの中心に据え直されるべきだ。そして、それがパラティチとヴァノーリが6月まで行おうとしていることだ。その後は様子を見ることになるだろう。