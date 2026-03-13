フィオレンティーナがポーランドのラコフと対戦したカンファレンスリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦で、逆転勝利を決めるPKを決めた直後、アルバート・グドムンドソンには大きな苦い瞬間が訪れた。このアイスランド人FWは、昨日自宅が盗難被害に遭ったことをSNSで明かした。
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フィオレンティーナ、グドムンドソンの自宅で盗難：アイスランド人選手がSNSで助けを求め、報奨金を提示
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インスタグラムに投稿したいくつかのストーリーを通じて、このサッカー選手は自宅が空き巣に遭い、複数の貴重品が持ち去られたと説明した。その中には、特に大切な私物も含まれていると彼は強調した。 フォロワーに向けて投稿したメッセージの中で、グドムンドソンは有益な情報をお持ちの方へ呼びかけを行った。犯人に関する詳細を知っている人は、彼本人または警察に直接連絡するよう求めている。また、盗まれた品物の回収につながる情報に対しては報奨金を支払うことも明らかにした。
ストーリーに込められたメッセージ
「昨日、私の家に泥棒が入り、いくつかの貴重品が盗まれました。中には私にとって非常に大切な私物も含まれています。犯人に関する情報をお持ちの方は、私または警察までご連絡ください。盗まれた品物の回収につながる情報には報奨金を差し上げます。」
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