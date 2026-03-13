フィオレンティーナ、グドムンドソンの自宅で盗難：アイスランド人選手がSNSで助けを求め、報奨金を提示

インスタグラムに投稿したいくつかのストーリーを通じて、このサッカー選手は自宅が空き巣に遭い、複数の貴重品が持ち去られたと説明した。その中には、特に大切な私物も含まれていると彼は強調した。 フォロワーに向けて投稿したメッセージの中で、グドムンドソンは有益な情報をお持ちの方へ呼びかけを行った。犯人に関する詳細を知っている人は、彼本人または警察に直接連絡するよう求めている。また、盗まれた品物の回収につながる情報に対しては報奨金を支払うことも明らかにした。