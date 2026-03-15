フィオレンティーナ、キーンがクレモネーゼ戦に招集：先発かベンチか？ヴァノーリ監督の選択

パオロ・ヴァノーリ監督は、再びチームの最重要ストライカーを起用できるようになった。フィオレンティーナの監督は以前、ここ数回の練習の目標は、まさに残留をかけた一戦となるクレモネーゼ戦にモイゼ・キーンを起用できるようにすることだと語っていた。そして、このイタリア人センターフォワードは、クラブが発表した公式招集メンバーリストに名を連ねた。

あとは、彼のコンディションがどうなのか、スタメンで出場するのか、それともベンチ入りにとどまるのかが注目される。