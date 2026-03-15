フィオレンティーナ、キーンがクレモネーゼ戦に招集：先発かベンチか？ヴァノーリ監督の選択

パオロ・ヴァノーリ監督は、再びチームの最重要ストライカーを起用できるようになった。フィオレンティーナの監督は以前、ここ数回の練習の目標は、まさに残留をかけた一戦となるクレモネーゼ戦にモイゼ・キーンを起用できるようにすることだと語っていた。そして、このイタリア人センターフォワードは、クラブが発表した公式招集メンバーリストに名を連ねた。
あとは、彼のコンディションがどうなのか、スタメンで出場するのか、それともベンチ入りにとどまるのかが注目される。
パオロ・ヴァノーリ監督は、再びチームの最重要ストライカーを起用できるようになった。フィオレンティーナの監督は以前、ここ数回の練習の目標は、まさに残留をかけた一戦となるクレモネーゼ戦にモイゼ・キーンを起用できるようにすることだと語っていた。そして、このイタリア人センターフォワードは、クラブが発表した公式招集メンバーリストに名を連ねた。
あとは、彼のコンディションがどうなのか、スタメンで出場するのか、それともベンチ入りにとどまるのかが注目される。
フィオレンティーナのファンが待ち望んでいた朗報がついに届いた。キーンは、3月2日のウディネーゼ戦で戦線離脱を余儀なくされた脛骨の怪我から回復し、クレモネーゼ戦に向けたヴァノーリ監督の招集メンバーに正式に名を連ねた。
復帰が確実視され、招集もされたものの、キーンがグリージョロッシ戦で先発出場するのか、それとも最初はベンチからスタートし、試合の途中で出場して貢献することになるのかは、まだ決まっていない。ヴァノーリ監督は明日の午前中までに最終的な判断を下すことになるが、先発出場の可能性は高くない。
もしキーンが先発出場に必要な保証を示せない場合、カンファレンスリーグのラコフ戦（決勝トーナメント1回戦・第1戦）と同様に、先発センターフォワードの座は再びロベルト・ピッコリが務めることになるだろう。