フィオレンティーナ対ラコフ戦、カンファレンスリーグ決勝トーナメント1回戦前日の記者会見でのパオロ・ヴァノーリとファビアーノ・パリシの発言。
フィオレンティーナ、ヴァノーリ：「フィオレンティーナはもっと良い結果に値するが、今の我々はこれだ。キーンの状態はこうだ」
クレモネーゼ「私たちにとって、これは非常に重要な試合であり、そのことに集中し続けなければなりません。この大会でできるだけ遠くまで進みたいと思っています。対戦相手は、グループステージで非常に良い成績を残し、カンファレンスでわずか2失点、無敗を続けているチームです。これは2試合制の対戦であり、いつも通り、賢く戦い、素晴らしい試合をすることが重要であることを忘れてはなりません。クレモナでの試合については、明日の試合が終わってから考えます。
回転「勝利は常に重要ですが、何よりもパフォーマンスが重要です。結果はそのパフォーマンスから生まれるものです。パルマ戦では、多くのチャンスを作りながらもそれを生かせなかったため、もっと良い結果を残せたはずです。いずれにせよ、勝利は常に自信をもたらし、成長の助けとなります」。
若者たち「私は常に、若い選手たちを高く評価しており、機会があれば彼らを起用すべきだと述べてきました。同時に、監督は彼らを守る責任もあります。明日、我々と共に戦うプリマヴェーラの選手たちは、ピッチに立つ心の準備ができていなければなりません。必要であれば、彼らを起用することに何の問題もありません。」
トレーニング「パリシは間違いなく出場するだろう。彼はフレッシュな状態だからだ。いずれにせよ、全員が先発出場する可能性がある。攻撃陣では、ピッコリはグドムンドソンと同様に非常に重要な選手だ。パリシはピッチに立つべき選手の正しい精神をよく体現している。私が決断を下す時は、常にチームのためを思って行っている」
カンファレンスを制する「パフォーマンスの面では、時には後退した部分もありましたが、それは身体的な面よりも精神的な面での問題でした。例えばパルマ戦では、ゴール前のチャンスをうまく活かせませんでした。ゴール前で十分な集中力と決断力を持てなければ、話は別です。パルマとのアウェー戦とホーム戦を振り返ると、12月には25本のシュートを放っています。 もっとバランスを見つける必要がある。パルマ戦で結果が出せなかったのは残念だったことはわかっている」。
RAKOW「彼らはヤギェロニアとは異なるスタイルでプレーしますが、同じレベルの攻撃性を持っています。彼らはストライカーへのパスを的確に送り、攻撃を組み立てるのが非常に上手です。オープンなスペースを効果的に活用するため、予防的なカバーリングに注意を払う必要があります。非常に注意深く対応すべき相手であり、彼らの最初のプレッシャーをうまくかわす能力が求められます」
KEAN「彼は、すでに述べたように、日々回復プロトコルに従っており、我々は引き続き毎日彼の状態を評価していく。いずれにせよ、目標はクレモナ戦に彼を起用できるようにすることだ」。
1月の市場「みんな順調にやってます。もちろん、適応期間が必要なのは当然ですが。ブレシアニニは重要な選択肢を与えてくれていますし、ファッビアンも同様です。ソロモンが早く復帰することを願っています。新加入選手の負傷を避けたいと思っていましたが、残念ながら不運な出来事が起きてしまいました。ハリソンは順調に調整を進めています。今は『息抜き』の段階ですが、それが彼の最高の状態への復帰に役立つでしょう。 1月は体調に浮き沈みがあるものです」
グドムンドソン「足首の負傷後、最高のコンディションを取り戻す必要があります。重要な役割を果たし続けていますが、決定的な存在となるための最後のステップがまだ足りていません。我々は、そして彼自身も、このシーズン終盤において彼が決定的な存在となり得ることを理解しています。」
パリ「パリシは重要なメッセージを送った。彼は私の信頼を勝ち取ったのだ。私が単に与えたわけではない。今日、多くの若者は出場しなければ信頼を得られないと考えているが、彼はどんなポジションでも出場する準備ができていると私に言った。彼が気にかけていたのはチームであり、ポジションではなかった。今、私たちは全員が必要だ。これが模範となる姿勢であり、私が求める精神である」
クリスチャンセン「レッツェリーニの負傷により、リストの変更を行いました。しかし、それ以上の変更ができるとは限りません。オリバーは、間違いなく明日の重要な選択肢となるでしょう」。
ラニエリとマンドラゴラ
「私は常に、彼らが2人の重要な選手だと述べてきました。特にラニエリはそれを何度も証明してきました。しかし、現時点では全員が重要です。私たちは全選手の貢献を必要としています」
パリ
「チームの雰囲気はかなり穏やかです。我々が直面している状況をよく理解しており、リーグ戦での運命は依然として我々自身にかかっています。明日はチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの予選を戦ったチームと対戦するので、難しい試合になるでしょう。我々は結束したチームです。サッカーには良い時も悪い時もありますが、重要なのはバランスを保つことです」。
ポジション変更は、より完成度の高い選手になる上でどの程度役立っていますか？
「まず、監督が私に対して示してくださっている信頼に感謝したいと思います。ピッチ上のポジションに関わらず、重要なのはチームのために尽くすことです。 私はスピードがあり、1対1で相手と対峙するのが好きなので、ウイングとしてもプレーできる資質があります。ウディネーゼ戦では初めてそのポジションを務めましたが、うまくやれたと思います。重要なのは、常にチームと監督のために準備ができていることです」。
ヴァノーリ
監督との関係についてさらにこう語った。「サッカー選手にとって信頼はとても重要です。同時に、責任を担うときは自分の行動に自覚的である必要があります。私は今、信頼を寄せられていることを嬉しく思っています。ピオリ監督の下では、30分ほどしか出場機会がありませんでした。しかし、決定権は常に監督にあります。私はただ努力し、準備を整えておくだけです」。
コモ戦後のシミュレーションに対する批判をどのように受け止めましたか？
「その件については、すでに十分に議論されたと思いますし、再び触れたくはありません。ピッチの外では誰もが自分の意見を言うことができますが、私は自分自身とチームに集中し続けたいと思います」。
困難な状況の中で、君もチームにリーダーシップを発揮しようとしている？
「私たち一人ひとりが自分の責任を果たさなければなりません。私は静かなリーダーだと考えています。あまり話さず、ピッチで自分の価値を示すことを好みます。この時期は、何か特別なことをしなければなりません。簡単な状況ではありませんが、残留を達成するために努力を続けなければなりません」。
昨シーズンとの目標の変化、またファンに対する変化をどのように感じていますか？
「シーズン開始時に設定した目標を変更することは簡単ではありません。しかし、まだ10試合残っており、あまり先を見据えることはできません。次の試合だけを考え、各試合を決勝戦のように臨まなければなりません。明日は次のラウンド進出を目指し、その後、直接対決となるクレモネーゼとの試合を考えます」。
ピオリ監督の下でのシーズン序盤、何がうまくいかなかったと思います
か？「何が欠けていたのか、正確にはわかりません。最初の10試合ではほとんど勝ち点を獲得できませんでしたが、その明確な理由を特定するのは難しいです。シーズンはスタートがうまくいかず、軌道に戻すのが難しいこともあります。今は少し良い状況にあります。 リーグ戦には常に浮き沈みがあるため、バランスを保つことが重要です。物事がうまくいっているときに浮かれることなく、うまくいかないときに落ち込むこともありません。サッカーは強い感動を与えてくれます。私たちはこの状況から抜け出すために全力を尽くします」。