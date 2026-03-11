フィオレンティーナ、ヴァノーリ：「フィオレンティーナはもっと良い結果に値するが、今の我々はこれだ。キーンの状態はこうだ」

「チームの雰囲気はかなり穏やかです。我々が直面している状況をよく理解しており、リーグ戦での運命は依然として我々自身にかかっています。明日はチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの予選を戦ったチームと対戦するので、難しい試合になるでしょう。我々は結束したチームです。サッカーには良い時も悪い時もありますが、重要なのはバランスを保つことです」。

ポジション変更は、より完成度の高い選手になる上でどの程度役立っていますか？

「まず、監督が私に対して示してくださっている信頼に感謝したいと思います。ピッチ上のポジションに関わらず、重要なのはチームのために尽くすことです。 私はスピードがあり、1対1で相手と対峙するのが好きなので、ウイングとしてもプレーできる資質があります。ウディネーゼ戦では初めてそのポジションを務めましたが、うまくやれたと思います。重要なのは、常にチームと監督のために準備ができていることです」。

ヴァノーリ

監督との関係についてさらにこう語った。「サッカー選手にとって信頼はとても重要です。同時に、責任を担うときは自分の行動に自覚的である必要があります。私は今、信頼を寄せられていることを嬉しく思っています。ピオリ監督の下では、30分ほどしか出場機会がありませんでした。しかし、決定権は常に監督にあります。私はただ努力し、準備を整えておくだけです」。

コモ戦後のシミュレーションに対する批判をどのように受け止めましたか？

「その件については、すでに十分に議論されたと思いますし、再び触れたくはありません。ピッチの外では誰もが自分の意見を言うことができますが、私は自分自身とチームに集中し続けたいと思います」。

困難な状況の中で、君もチームにリーダーシップを発揮しようとしている？

「私たち一人ひとりが自分の責任を果たさなければなりません。私は静かなリーダーだと考えています。あまり話さず、ピッチで自分の価値を示すことを好みます。この時期は、何か特別なことをしなければなりません。簡単な状況ではありませんが、残留を達成するために努力を続けなければなりません」。

昨シーズンとの目標の変化、またファンに対する変化をどのように感じていますか？

「シーズン開始時に設定した目標を変更することは簡単ではありません。しかし、まだ10試合残っており、あまり先を見据えることはできません。次の試合だけを考え、各試合を決勝戦のように臨まなければなりません。明日は次のラウンド進出を目指し、その後、直接対決となるクレモネーゼとの試合を考えます」。

ピオリ監督の下でのシーズン序盤、何がうまくいかなかったと思います

か？「何が欠けていたのか、正確にはわかりません。最初の10試合ではほとんど勝ち点を獲得できませんでしたが、その明確な理由を特定するのは難しいです。シーズンはスタートがうまくいかず、軌道に戻すのが難しいこともあります。今は少し良い状況にあります。 リーグ戦には常に浮き沈みがあるため、バランスを保つことが重要です。物事がうまくいっているときに浮かれることなく、うまくいかないときに落ち込むこともありません。サッカーは強い感動を与えてくれます。私たちはこの状況から抜け出すために全力を尽くします」。