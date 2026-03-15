フィオレンティーナ、ヴァノーリ監督の招集メンバー：モイゼ・キーンの起用が決定。フォルティーニは不在

ゴールキーパーには、デビッド・デ・ヘア、オリバー・クリステンセン、ピエトロ・レオナルデッリが招集された。ディフェンスには、ルイス・バルボ、ピエトロ・コムッツォ、ドド、ロビン・ゴセンス、ファビアーノ・パリシ、マリン・ポングラチッチ、ルカ・ラニエリ、ダニエレ・ルガーニ、クアディオが招集された。

中盤にはマルコ・ブレッシアーニニ、ジョヴァンニ・ファッビアン、ニコロ・ファジョリ、ヤコポ・ファッツィーニ、ロランド・マンドラゴラ、シェール・ンドゥールが名を連ねた。

そして攻撃陣には、アルバート・グドムンドソン、ジャック・ハリソン、モイゼ・キーン、リッカルド・ブラスキ、ロベルト・ピッコリが招集された。