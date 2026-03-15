パオロ・ヴァノーリ監督は、明日のクレモネーゼ戦に向けた招集メンバーリストを発表した。モイゼ・キーンは招集されたが、ニッコロ・フォルティーニはフィレンツェに残留する。
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フィオレンティーナ、ヴァノーリ監督の招集メンバー：モイゼ・キーンの起用が決定。フォルティーニは不在
モイゼ・キーン
今日の朗報は、明日のクレモネーゼ戦に向けた招集メンバーにモイゼ・キーンが名を連ねていることだ。フィオレンティーナのこのFWは今朝、チーム練習に参加しており、チームメイトと共にピッチに立つ準備は整っている。明日、パオロ・ヴァノーリ監督は試合前の最終調整を経て、彼を先発起用するか、それともロベルト・ピッコリに攻撃の指揮を任せるかを判断するだろう。
ニッコロ・フォルティーニ
一方、ニッコロ・フォルティーニは欠場する見込みだ。フィオレンティーナの若手サイドバックは、腰痛のため予防措置として招集されなかった。火曜日に状態を確認し、カンファレンスリーグ・ラウンド16の第2戦となるポーランド遠征に参加できるかどうか判断される予定だ。
リスト
ゴールキーパーには、デビッド・デ・ヘア、オリバー・クリステンセン、ピエトロ・レオナルデッリが招集された。ディフェンスには、ルイス・バルボ、ピエトロ・コムッツォ、ドド、ロビン・ゴセンス、ファビアーノ・パリシ、マリン・ポングラチッチ、ルカ・ラニエリ、ダニエレ・ルガーニ、クアディオが招集された。
中盤にはマルコ・ブレッシアーニニ、ジョヴァンニ・ファッビアン、ニコロ・ファジョリ、ヤコポ・ファッツィーニ、ロランド・マンドラゴラ、シェール・ンドゥールが名を連ねた。
そして攻撃陣には、アルバート・グドムンドソン、ジャック・ハリソン、モイゼ・キーン、リッカルド・ブラスキ、ロベルト・ピッコリが招集された。
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