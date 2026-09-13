「残念なのは、今季は僕の10番が欠番になっていることだよ。あの背番号を彼が背負う姿を見てみたかったからね。 イタリアでは才能ある選手がますます少なくなっている。ああいう選手はサッカー界への贈り物だ。 言うなれば、彼は“10番半”だね。ロベルト・バッジョにより近いタイプだ。 マスタントゥオーノは、中盤から前でプレーし、常に何かを生み出せる選手たちのカテゴリーに入る。タイプとしては僕らは違う。僕はより中盤の選手だったけど、彼はもっとアタッカー寄りだ。でも共通点はある。それは足だ。 彼は左利きで、僕は右足を使っていたけど、その技術が僕らを近づけている。 レアル・マドリーから来る選手は、どこへ行っても活躍できる“バウチャー”を常に持っているようなものだ。フィオレンティーナは、たとえ完全レンタルだったとしても、彼を獲得し、継続的にプレーさせることでその価値を高めたという点で本当にうまくやったと思う。あれだけの資質を持つ選手は常にピッチに立つべきだ。相手を抜けるし、いつもゴールを狙っているからね」





「彼は19歳で、まだ大きな伸びしろがある。イタリアでの今季は間違いなく彼のためになるし、多くの面で成長させてくれるはずだ。ただ、あまりにも頻繁にGKの前まで行けるから、あとは決めるだけという形になる。ベネツィア戦でのハットトリックの前だって、狙っていなかったわけじゃない。ポストに当てたり、GKに止められたりしていたんだ。ゴールこそなかったけど、多くの脅威を生み出していたし、シュートも打っていた。今は栓が抜けたような状態だから、これからはもっと楽になるはずだ。そう確信している。 FKやPKも蹴るようになれば、15ゴールに спокойно届くし、それ以上だって狙える。 マスタントゥオーノには才能、視野、個性、そして若さ特有の怖いもの知らずがある。彼のピッチでの振る舞いが好きだよ。見ていて楽しい気持ちにさせてくれる。サッカーをすることが彼にとって楽しみだというのが伝わってくる。 彼の中にはさまざまな選手の要素が混ざっている。ルイ・コスタを感じるし、デ・システィのような部分もある。でも、誰か1人と本当に比べるならダニエル・ベルトーニを選ぶね。 彼は僕の元チームメートであり、親友でもある。2人ともアルゼンチン人で、我々のリーグにファンタジーだけでなく、南米選手特有のあの飄々とした姿勢も持ち込んだ。ダニエルはフィオレンティーナ初の外国人選手だったし、仲間や人々に対する接し方も思い出させる。とても純粋で、気取らないんだ」





「彼はフィオレンティーナにとっても、イタリアサッカーにとってもプラスになると思うよ。今や10番はパンダのようなもので、絶滅危惧種だからね。 ディバラに似ているかって？ もちろんだ。 2人とも左利きで、試合を変えられる才能を持っているという共通点がある。質は常に違いを生む。特に、ますます複雑になっている僕たちのような戦術的なリーグではなおさらだ。 あの若者は正しいメンタリティーを持っていて、どれだけ決定的な存在になれるかをすでに示している」