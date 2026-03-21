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Lautaro Bonny Inter 2025 26 webGetty Images

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フィオレンティーナ戦を控えたボニーは万全ではない。ラウタロはベンチ入りするが負傷中：フランス人選手の状態とチブゥのコメント

インテルは、コンディションが万全ではないボニーと、依然として欠場中だがチームメイトと共に遠征中のラウタロを欠き、攻撃陣に穴が開いている

セリエAの日曜日の夜に行われる試合で、インテルはフィレンツェでのアウェイ戦に臨むことになる。過去、このアウェイ戦は常にネラッズーリにとって頭痛の種となってきた。記者会見に臨んだチヴは、ラウタロが依然として怪我に苦しんでおり、ボニーもコンディションが100％ではない中、フォワード陣の状況について説明した。


フィレンツェでの試合に向け、ルーマニア人監督はやむを得ず、トゥラムピオ・エスポジトを前線に起用する方針だ

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    「トラブルはよくあることだが、我々はそれを解決するためにここにいる。彼は歯に問題を抱えていたが、今は良くなっている。しかし、次の試合の合間に完全に治すつもりだ」――クリスチャン・チブはこう語った。アタランタ戦と同様にボニーは出場可能だろうが、この発言からはフィレンツェ戦に向けて良い兆しは感じられない

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  • ラウタロと共に

    スカイ・スポーツの報道によるとフィオレンティーナ戦への出場は叶わないものの、ラウタロはチームと共に遠征し、ミランとのダービー戦と同様の展開となる見込みだ。アルゼンチン代表の彼はベンチ入りするものの、実際にピッチに立つ機会はないだろう。

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