クリステンセン 6：出足が安定し、足元の技術も優れている。デンマーク人選手にとって素晴らしい復帰戦となった。ブルネスのゴールには為す術がなかった。

フォルティーニ 5：前半は目立たない。臆病なプレーで、ブルネスのゴールではマクッチを見失った。2005年生まれのチームメイトと協力した守備のミスだった。

（68分から ドド 6.5：注意深く、正確で、守備面で貢献。決定的なPKを獲得）

ラニエリ 7：数ヶ月ぶりにキャプテンに復帰。象徴的な意味合いもあるが、困難な時期を経験した選手にとっては再生の証とも言える。ピッチでの活躍ぶりを見れば、キャプテンマークは不要とも言える。フィオレンティーナは彼から学ぶべきだろう。

コムッツォ 5：攻撃の組み立てを試みるが、自分の任務は守備であることを忘れてしまう。ブルネスとハーランドを混同し、まるで従兄弟のように扱う。怖くなってゴールを許してしまう。この若手センターバックの不調は続く。

ゴセンズ 6：ヒールで素晴らしいゴールを決めそうになるが、ボールはクロスバーに当たる。フランキでの悲惨なヨーロッパの夜の中で、真のゴセンズの一片を見せた。

（58分からハリソン 5.5：フィオレンティナでの激しい1ヶ月に疲れ、出場してもすでに疲れているように見える。月曜日を見据えて、何か別の選択肢を考えるほうがよいだろう。そして、パリシも...）

ファッビアン 5.5：時間が経つほど、ヴァノーリの戦術における彼の有用性を理解するのが難しくなっている。1500万ユーロという移籍金と、元ボローニャ選手に対する多くの疑問。

マンドラゴラ 6：あまりプッシュしない。月曜にはクレモナとの試合があり、彼も必要だ。リスクを冒すことなく、最もシンプルなプレーに留まっている。ンドゥールのゴールをアシストした。

（82分よりファジオリ SV）

ンドゥール 7.5：フランキ・デ・フィレンツェを活気づける弾道。ゴールポストの交差点を突き抜けるボール：活気のないフィオレンティーナに光を灯そうとする若者の高い実力。

パリシ 7：ここ数ヶ月、フィオレンティーナで断トツのベストプレーヤー。ファブレガスが元エンポリの選手についてこれほど正しい評価をしたことはかつてなかった。現時点では、彼の所属するコモでも間違いなくレギュラーだ。捕まえられない。

ピッコリ 5.5：いつものピッコリのプレー。激しく戦うが、それ以外はあまりない。必要なときにボールをキープできない。まさにこうした瞬間に、モイーズ・キーンの不在が痛感される。いつものように、チャンスを無駄にする。終盤に交代すると、フランキ・スタジアムはざわめく。

（82分よりブラスキ SV）

ファッツィーニ 5：壊れた時計でも1日に2回は正しい時刻を示す。ファッツィーニの場合、2回でも多すぎる。聞く耳のある者は、聞きなさい。

（58分より グドムンソン 6.5：PKが、確実に不合格となる運命から彼を救った。これを出発点とすべきだ。さもなければ、クレモナでは深刻な問題になるだろう）

ヴァノーリ 6：「今の我々はこういうチームだ」と、ヴァノーリは昨日の記者会見で語った。月曜日にジニで行われる重要な試合を前に、この逆転勝利は十分満足できる結果だ。