デ・ヘア 6：カバルのペナルティーエリア外からのシュート、そして何よりユヴェントスの同点弾直後に放たれたヴォルテマーデの至近距離からの反転シュートに素早く反応した。ただ、ブレーメルに2-2とされた場面で飛び出しを完全に誤り、評価を下げた。アライベゴヴィッチの右足のシュートにはしっかり対応した

ヒメネス 6：前半はボガに加え、積極的に攻め上がるカバルへの対応に追われ、守備に徹した。後半開始からフィオレンティーナが勢いよく攻撃に出ると、スペイン人のヒメネスも高い位置を取るようになる。その低く鋭いクロスの処理をヴィカーリオと守備陣が誤り、エンジエがチャンスをものにした。

ドラグシン 5.5：ヴォルテマーデが決めたユヴェントスの同点ゴールの場面では、ドイツ人FWから離れすぎていた。デ・ヘアに好セーブを強いた同選手の次の決定機でも、見ているだけだった。後半はそれほど苦しまず、フィオレンティーナが3-2と勝ち越したかに見えた場面では喜びかけたが、カルルへの明らかなプッシングを取ったコロンボ主審の笛に阻まれた

ヴィエリー 5：コロ・ムアニに一度かわされ、さらに切り返しでも抜かれてヴォルテマーデへのアシストを許した場面では、鋭いパスに対するブラジル人の判断が不可解だった。

ジョアン・マリオ 5.5：ヒメネスとは違い、攻撃に参加する機会が多少多かったものの、前半は手のつけられないコロ・ムアニへの対応が最大の課題だった。後半はややスペースを得たが、ポルトガル人のジョアン・マリオが効果的なプレーを見せることはほとんどなかった。終盤にはクロスを上げられる好機を生かせなかった。

エンドゥール 6：存在感が薄く、MFにとっては決して良いことではない。前半45分に目立ったのは、枠を外れた遠目からの右足のシュートだけだった。主に守備で貢献し、後半にはアクロバティックなシュートでゴールを狙ったが、ボールを捉えられなかった。

ウライ 5.5：ボールを落ち着いて扱いすぎたとヴァノーリ監督が感じたプレーが二度ほどあり、指揮官をいら立たせた。難しい局面を何度も収めてプレーを整理したが、時間が進むにつれて冷静さを失った。後半開始早々に抗議でイエローカードを受け、その少し後にはボガを止めようとして2枚目の警告を受けかけた

（65分から ファジョーリ 5.5：目立った働きはできず。試合を進めていたのは常にユヴェントスで、存在感を示す機会も少なかった）。

マスタントゥオーノ 6：何でも一人で解決しようとする傾向があり、ボールを持って仕掛けることに固執しては、たびたびユヴェントスの守備に阻まれた。後半、2-1の場面では見事な持ち上がりの後、左にいたエンジエを使わず、自らシュートを狙った。両チームの間延びした終盤には、決勝ゴールまであと一歩に迫った。

ゴンサウヴェス 6：ペッレグリーノの先制点をCKからアシスト。フィオレンティーナの重要な攻撃には常に絡んだ。前半終了間際にも好ボールを供給したが、元パルマのストライカーはわずかに届かなかった。後半は存在感が大きく薄れた。

（65分から ブレッシャニーニ 6：中盤にフィジカルの強さを加え、序盤は普段より攻撃に偏っていたフィオレンティーナのバランスを取り戻すために投入された。ボールに触れる機会はごくわずかだったが、そのうちの一つは3-2のゴールになりかけ、ヴィカーリオの反射的なセーブに阻まれた

エンジエ 6：持ち味の鋭い突破で試合に入ったが、時間とともにその勢いは失われた。自身のサイドでユヴェントスが盛り返し、マッケニーとコロ・ムアニの連係を軸に多くの攻撃を組み立てるようになったことも影響した。後半はより積極的に入り、ヴィカーリオが弾いたボールに素早く詰めて2-1のゴールを決めた。

（86分から ニョント 採点なし）

ペッレグリーノ 7：この夜最初のチャンスを見事に生かした。ヴォルテマーデの緩いマークを突き、ヘディングでヴィカーリオを破った。前半終了間際にはゴンサウヴェスの別のチャンスメイクから、2点目に迫った。エンジエの2-1のゴールにつながる攻撃では、うまくボールを収めた。

（86分から ベト 採点なし）

ヴァノーリ監督 6：二度にわたり1点のリードを守れなかった悔しさはあるが、試合を常にコントロールするユヴェントスに大いに苦しめられたことを考えれば、その思いも和らぐ。スパレッティ率いるチームに主導権を譲りすぎたかもしれないが、終盤には勝利をつかみかけた。ゴンサウヴェスの起用と4-2-3-1の採用が奏功したのは途中までで、4-3-3に戻した最後の20分間のほうが良かった。