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ライブ
Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

フィオレンティーナ対コモ LIVE：ゴール＆ハイライト、試合記録

フィオレンティーナ 対 コモ
セリエ A
フィオレンティーナ
コモ

セリエA第7節、フランキで行われる一戦をライブで追おう。

セリエA第7節、パオロ・ヴァノーリ監督率いるフィオレンティーナが、セスク・ファブレガス監督率いるコモをフランキで迎え撃つ。順位表ではコモが勝ち点11、フィオレンティーナが勝ち点4で、両チームには7ポイント差がある。元フィオレンティーナのケーンは負傷で欠場コモはチャンピオンズリーグの2試合の合間にこの一戦に臨む。今週はフェイエノールトに敗れ、来週はマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えるため、スペイン人指揮官は適度なターンオーバーを余儀なくされる。リベラリとカクレの先発が見込まれる。フィレンツェでのキックオフは15時。主審はディ・ベッロ、VAR担当はペッツートが務める。


フィオレンティーナ 1-3 コモ

得点者：32分 リベラリ（C）、36分 ニコ・パス（C）、42分 ポングラチッチ（F）、56分 ドゥヴィカス（C）




  • ゴールとハイライトシーン

    78分 - またもファジョーリが狙うが、ビュテズが再びコーナーに逃れる

    76分 - ファジョーリのシュートをビュテズが阻む

    75分 - エンジエに絶好機。しかし、がら空きのゴールを前に放ったヘディングはポストを叩く

    66分 - カイキに4点目のチャンスが訪れるも、シュートはポングラチッチにブロックされる

    61分 - カクレのシュートをデ・ヘアが防ぎ、こぼれ球をリベラーリも狙うが、ボールはコーナーへ

    56分 - ニコ・パスが見事に組み立てたカウンターから、ドゥビカスにラストパス。右足のシュートが対応の定まらないデ・ヘアの股間を抜け、ゴールに入る

    53分 - フィオレンティーナに再びチャンス。しかし、エンドゥールの左足の弱いシュートはビュテズに難なくセーブされる

    48分 - 後半最初のチャンスはエンジエ。ファジョーリのパスを受け、飛び出したビュテズの頭上をループシュートで越すが、ボールはわずかに枠を外れる

    前半45＋4分 - マスタントゥオーノが左足で完璧なFKをファーサイドへ送る。そこにいたポングラチッチが右足のボレーで同点ゴールを決めるが、VARによる長い確認の末、オフサイドで取り消される

    43分 - マスタントゥオーノが右足で斜めに狙うも、シュートはポスト際を通って枠外へ

    42分 - ヒメネスの右足のシュートがコーナーへはじき出される。そのCKからゴール前の混戦となり、ポングラチッチが得点

    36分 - アウェーチームが追加点。バジェのクロスにニコ・パスが頭で合わせ、ボールはネットへ

    32分 - リベラーリがボールをコントロールし、左足でファーサイドへシュート。デ・ヘアを破って得点する。コモの攻撃の起点となった場面では、ケンプフのゴンサルヴェスに対するプレーに疑問が残る

    30分 - マスタントゥオーノがペッレグリーノへ好パス。シュートはラモンの驚異的な守備で勢いを削がれ、ビュテズがセーブする

    25分 - ニコ・パスのヘディングをデ・ヘアがセーブし、コーナーへ逃れる

    17分 - ゴンサルヴェスが狙うが、ビュテズが阻む

    15分 - ダ・クーニャが狙い、デ・ヘアが手ではじいてコーナーへ。そのCKからドゥビカスとリベラーリにチャンス

    11分 - 再びゴンサルヴェス。今度はファジョーリへ渡し、ファジョーリはドリブルで相手をかわしてシュートを放つが、ボールはコーナーへはじき出される

    10分 - ゴンサルヴェスがエンジエへ見事な縦パスを通すも、シュートには持ち込めず

  • 公式スターティングメンバーと試合記録

    フィオレンティーナ（4-2-3-1）：デ・ヘア；ヒメネス（69分 ドド）、ドラグシン、ポングラチッチ、ヴィエリー（63分 バルデペーニャス）；エンドゥール（79分 ベト）、ファジョーリ；マスタントゥオーノ（69分 マスタントゥオーノ）、ゴンサウヴェス（63分 ニョント）、エンジエ；ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ


    コモ（4-2-3-1）：ビュテ；スモルチッチ、ケンプ、チャロバー（13分 ラモン）、バジェ（46分 カイキ）；ミラ、ダ・クーニャ（83分 リッチ）；リベラリ（83分 カンブワラ）、パス（61分 ペローネ）、カクレ；ドゥヴィカス。監督：ファブレガス


    主審：ディ・ベッロ

    警告：バジェ（C）、ニコ・パス（C）、ラモン（C）、エンドゥール（F）、マスタントゥオーノ（F、ベンチから）

    退場

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