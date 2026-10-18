フィオレンティーナ対コモ LIVE：ゴール＆ハイライト、試合記録

78分 - またもファジョーリが狙うが、ビュテズが再びコーナーに逃れる

76分 - ファジョーリのシュートをビュテズが阻む

75分 - エンジエに絶好機。しかし、がら空きのゴールを前に放ったヘディングはポストを叩く

66分 - カイキに4点目のチャンスが訪れるも、シュートはポングラチッチにブロックされる

61分 - カクレのシュートをデ・ヘアが防ぎ、こぼれ球をリベラーリも狙うが、ボールはコーナーへ

56分 - ニコ・パスが見事に組み立てたカウンターから、ドゥビカスにラストパス。右足のシュートが対応の定まらないデ・ヘアの股間を抜け、ゴールに入る

53分 - フィオレンティーナに再びチャンス。しかし、エンドゥールの左足の弱いシュートはビュテズに難なくセーブされる

48分 - 後半最初のチャンスはエンジエ。ファジョーリのパスを受け、飛び出したビュテズの頭上をループシュートで越すが、ボールはわずかに枠を外れる

前半45＋4分 - マスタントゥオーノが左足で完璧なFKをファーサイドへ送る。そこにいたポングラチッチが右足のボレーで同点ゴールを決めるが、VARによる長い確認の末、オフサイドで取り消される

43分 - マスタントゥオーノが右足で斜めに狙うも、シュートはポスト際を通って枠外へ

42分 - ヒメネスの右足のシュートがコーナーへはじき出される。そのCKからゴール前の混戦となり、ポングラチッチが得点

36分 - アウェーチームが追加点。バジェのクロスにニコ・パスが頭で合わせ、ボールはネットへ

32分 - リベラーリがボールをコントロールし、左足でファーサイドへシュート。デ・ヘアを破って得点する。コモの攻撃の起点となった場面では、ケンプフのゴンサルヴェスに対するプレーに疑問が残る

30分 - マスタントゥオーノがペッレグリーノへ好パス。シュートはラモンの驚異的な守備で勢いを削がれ、ビュテズがセーブする

25分 - ニコ・パスのヘディングをデ・ヘアがセーブし、コーナーへ逃れる

17分 - ゴンサルヴェスが狙うが、ビュテズが阻む

15分 - ダ・クーニャが狙い、デ・ヘアが手ではじいてコーナーへ。そのCKからドゥビカスとリベラーリにチャンス

11分 - 再びゴンサルヴェス。今度はファジョーリへ渡し、ファジョーリはドリブルで相手をかわしてシュートを放つが、ボールはコーナーへはじき出される

10分 - ゴンサルヴェスがエンジエへ見事な縦パスを通すも、シュートには持ち込めず