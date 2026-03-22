ゾンマー 5：キーンのゴール中央へのシュートを2段階のセーブで防ぐ。遠距離からのンドゥールのシュートにも素早く反応し、ビセックの助けを借りてこれを阻止。平穏な試合展開に見えたが、すべてを台無しにするミスが発生：グドムンドソンのシュートを弾いたボールが、いつものように「石鹸のように滑る」軌道となり、2メートル先からンドゥールに容赦なく決められてしまった。



ビセック 7：危険を察知し、ソマーの目の前でシュートを放とうとしていたキーンへの素晴らしい斜めのタックルで阻止した。守備陣の中で断トツのベストプレーヤーだ。



アカンジ 5：キーンに抜かれて大きなリスクを冒したが、幸運にもフィオレンティーナのストライカーはボールをうまくコントロールできなかった。 その1分後、またも致命的なミスを犯し、今度はグドムンドソンにヘディングでシュートを許し、ポストをかすめる。三度目の正直、キーンに再び背後を突かれ、パリシのクロスからゴールに流し込むのがわずか数センチの差で及ばなかった。この試合での彼のベストプレーは、ペナルティエリア内でのキーンへの先制タックルだ。終盤、相手エリアで存在感を示そうとしたが、デ・ヘアが警戒していた。



カルロス・アウグスト 5.5：前半、最も崩れていたのは左サイドだった。警告を受けたため交代したが、疲労も蓄積していた。



（後半1分 アチェルビ 6：投入され、キーンのマークを引き継ぎ、アカンジよりもうまく対応した）。



ダムフリーズ 5.5：好機は一度だけで、それが相手へのイエローカードにつながった。それ以外は目立たないプレーだった。



（後半41分 ルイス・エンリケ：評価なし）



バレッラ 5：ピオ・エスポジトのヘディングへのクロスは、彼の右足から生まれた、ボールへの優しいタッチだった。19分にもさらに美しいアシストを披露し、フィオレンティーナのセンターバック2人を翻弄したが、エスポジトはこの場面で精度を欠き、絶好のチャンスを逃した。 問題は、彼が無理をし始め、自陣エリア付近で不必要に技巧を凝らしすぎた時に生じた。極めて危険なボールだったにもかかわらず、クリアせずにドリブルで抜け出そうとした結果、インテルは同点ゴールを許してしまった。





チャルハノール 6.5：彼がピッチを去った時にその重要性が痛感される。彼がいなければネラッズーリはリズムを失い、フィオレンティーナが中盤を支配してしまう。



（後半23分よりフラッテージ 5：この選手は常に予測不能で、もはや何を期待していいか分からない。中盤で誰にもマークがつかない）。



ジエリンスキ 5.5：精彩を欠き、ボールを運ぶこともできず、遠距離からのシュートを数本試みたものの、攻撃エリアで脅威となることもできなかった。



ディマルコ 5.5：昨シーズンの精彩を欠いたディマルコが再び見られ始めている。ブレーキを踏んだままの状態だ。



トゥラム 5：一体どこへ消えたのか？ チームメイトは彼を探し、大声で呼びかけるが、かつてのマーカスの面影は微塵もない。



（後半23分、ボニー 5：これ以上ないほど最悪なタイミングで投入された）。



P. エスポジト 6.5：出場から50秒も経たないうちに、最初のボール、バレラのクロスにペナルティエリア内で素早く反応し、ヘディングで1-0とした。 センターバック2人の間を巧みに抜け出し、デ・ヘアと1対1の好機を迎えたが、放った斜めシュートはポストからわずか数センチのところに外れた。終盤にも再びチャンスを迎え、ペナルティエリア内でラニエリとの競り合いに勝ったが、そのターンシュートはデ・ヘアに阻まれた。





監督：コラロフ（出場停止のチブに代わって）5：インテルは自滅しつつある。チャルハノールの退場はチームの自信を奪い、一方、ダムフリーズはピッチに居座りすぎている。