インテルはフィオレンティーナのアウェイ戦で1-1の引き分けに終わった。
以下、試合の全選手評価。
インテルはフィオレンティーナのアウェイ戦で1-1の引き分けに終わった。
以下、試合の全選手評価。
デ・ヘア 6.5：エスポジートのヘディングシュートには為す術がなかった。92分にはアカンジの危険なシュートを阻止し、押し込みのチャンスを完全に断ち切った。95分のピオ・エスポジートのボレーシュートに対しても素晴らしいセーブを見せた。
ドド 6：序盤から機動性を発揮し、グドムンドソンへの素晴らしいアシストを供給したが、彼のヘディングはわずか数センチ外れた。 ディマルコよりも積極的だった。
ラニエリ 5：開始1分も経たないうちにピオ・エスポジトを背後に抜けられるなど、ペナルティエリア内での集中力の欠如が目立った。このミスがフィオレンティーナに失点という代償を強いた。ピオ・エスポジトとの1対1の勝負に何度も敗れ、95分の場面では、あと一歩でまた失点するところだった。
ポングラチッチ 6：トゥラムとの多くの1対1の局面で主役となり、常に勝利を収めた。
ゴセンス 5.5：ドドに比べて明らかに動きが少なく、攻撃よりも守備の指示に従うことに重点を置いていた。
ブレッシャニーニ 7：ジエリンスキを厳しくマークし、良い仕事をした。キーンに得点のチャンスを作ったが、チームメイトがそれを無駄にしてしまった。 素早いトランジションでネラッズーリの守備陣にパニックを撒き散らしたが、シュート時にはビセックに先手を打たれた。献身的なプレーを見せた。
ファジョリ 6.5：質の高いプレーを見せ、複雑な局面から度々優雅に抜け出した。
（後半46分よりファッビアン：評価なし）
ンドゥール 7：中盤でそのフィジカルを存分に発揮した。後半に入ると存在感を増し、まずはソマーにセーブを強いるミドルシュート、続いてスイス人GKがグドムンドソンのシュートを弾いたボールを押し込み、1-1の同点ゴールを決めた。
パリシ 6.5： 最も活発な選手の一人で、カルロス・アウグストとディマルコの両方を苦しめた。彼のカウンター攻撃は脅威だったが、守備の戻りでも存在感を示し、ブレッシャニーニを大いに助けた。全力を尽くし、拍手の中でピッチを去った。
（後半24分 ハリソン 6.5：恐れずに投入され、絶えず相手選手にプレッシャーをかけ、インテル守備陣を不安に陥れた。
キーン 5.5：アカンジは調子が悪く、前半に少なくとも2度の決定的なチャンスを彼に与えたが、彼はそれを活かせなかった。不運というより、自身の不甲斐なさによるものだ。後半はアチェルビにマークされ、チャンスは減った。
（後半40分 ピッコリ：評価なし）
グドムンドソン 6.5：献身的なプレーを見せた。ヘディングでゴールを脅かすと、同点ゴールにつながるプレーにも関与。ソマーが弾いたシュートをンドゥールが押し込み、1-1とした
。（後半46分 コモッツォ：評価なし）
ヴァノーリ監督 6：開始1分も経たずに1点リードを許したが、フィオレンティーナは動じなかった。同点に追いつき、逆転のチャンスも掴みかけた。
ゾンマー 5：キーンのゴール中央へのシュートを2段階のセーブで防ぐ。遠距離からのンドゥールのシュートにも素早く反応し、ビセックの助けを借りてこれを阻止。平穏な試合展開に見えたが、すべてを台無しにするミスが発生：グドムンドソンのシュートを弾いたボールが、いつものように「石鹸のように滑る」軌道となり、2メートル先からンドゥールに容赦なく決められてしまった。
ビセック 7：危険を察知し、ソマーの目の前でシュートを放とうとしていたキーンへの素晴らしい斜めのタックルで阻止した。守備陣の中で断トツのベストプレーヤーだ。
アカンジ 5：キーンに抜かれて大きなリスクを冒したが、幸運にもフィオレンティーナのストライカーはボールをうまくコントロールできなかった。 その1分後、またも致命的なミスを犯し、今度はグドムンドソンにヘディングでシュートを許し、ポストをかすめる。三度目の正直、キーンに再び背後を突かれ、パリシのクロスからゴールに流し込むのがわずか数センチの差で及ばなかった。この試合での彼のベストプレーは、ペナルティエリア内でのキーンへの先制タックルだ。終盤、相手エリアで存在感を示そうとしたが、デ・ヘアが警戒していた。
カルロス・アウグスト 5.5：前半、最も崩れていたのは左サイドだった。警告を受けたため交代したが、疲労も蓄積していた。
（後半1分 アチェルビ 6：投入され、キーンのマークを引き継ぎ、アカンジよりもうまく対応した）。
ダムフリーズ 5.5：好機は一度だけで、それが相手へのイエローカードにつながった。それ以外は目立たないプレーだった。
（後半41分 ルイス・エンリケ：評価なし）
バレッラ 5：ピオ・エスポジトのヘディングへのクロスは、彼の右足から生まれた、ボールへの優しいタッチだった。19分にもさらに美しいアシストを披露し、フィオレンティーナのセンターバック2人を翻弄したが、エスポジトはこの場面で精度を欠き、絶好のチャンスを逃した。 問題は、彼が無理をし始め、自陣エリア付近で不必要に技巧を凝らしすぎた時に生じた。極めて危険なボールだったにもかかわらず、クリアせずにドリブルで抜け出そうとした結果、インテルは同点ゴールを許してしまった。
チャルハノール 6.5：彼がピッチを去った時にその重要性が痛感される。彼がいなければネラッズーリはリズムを失い、フィオレンティーナが中盤を支配してしまう。
（後半23分よりフラッテージ 5：この選手は常に予測不能で、もはや何を期待していいか分からない。中盤で誰にもマークがつかない）。
ジエリンスキ 5.5：精彩を欠き、ボールを運ぶこともできず、遠距離からのシュートを数本試みたものの、攻撃エリアで脅威となることもできなかった。
ディマルコ 5.5：昨シーズンの精彩を欠いたディマルコが再び見られ始めている。ブレーキを踏んだままの状態だ。
トゥラム 5：一体どこへ消えたのか？ チームメイトは彼を探し、大声で呼びかけるが、かつてのマーカスの面影は微塵もない。
（後半23分、ボニー 5：これ以上ないほど最悪なタイミングで投入された）。
P. エスポジト 6.5：出場から50秒も経たないうちに、最初のボール、バレラのクロスにペナルティエリア内で素早く反応し、ヘディングで1-0とした。 センターバック2人の間を巧みに抜け出し、デ・ヘアと1対1の好機を迎えたが、放った斜めシュートはポストからわずか数センチのところに外れた。終盤にも再びチャンスを迎え、ペナルティエリア内でラニエリとの競り合いに勝ったが、そのターンシュートはデ・ヘアに阻まれた。
監督：コラロフ（出場停止のチブに代わって）5：インテルは自滅しつつある。チャルハノールの退場はチームの自信を奪い、一方、ダムフリーズはピッチに居座りすぎている。