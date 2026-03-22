フィオレンティーナ対インテル、映像判定：バレッラとキーンのゴールが取り消される。ポングラチッチの腕への接触、カルロス・アウグストとの接触、エスポジートのハンドにより、3つのPKが要求された

76分 - コーナーキックの後のゴセンズのヘディングに対し、エスポジートがハンドをしたとしてフィオレンティーナがPKを要求。しかし、腕は体に密着していたため、コロンボ主審はプレー続行を指示した。

39分 - フィオレンティーナのゴールが取り消された！ファジョーリのシュートがカルロス・アウグスト（ボールに触れていない）に当たってコースが変わり、そこに飛び込んだキーンが至近距離からゾマーを破ってゴールを決めた。しかし、このアズーリのFWはオフサイドポジションからスタートしていた。

18分 - ファジョリの素晴らしいスルーパスがペナルティエリア内のキーンに届く。キーンはカルロス・アウグストとの接触でペナルティエリア内で倒れるが、主審コロンボはファウルではないと判断した。

10分 - ネラッズーリ陣営から、腕への接触の可能性を巡り激しい抗議。右サイドからのダムフリーズのクロスに、ピオ・エスポジトもラニエリも届かず。ボールはそのまま通り過ぎ、ポングラチッチが触れたが、コロンボ主審はプレーを続行させた。

7分 - インテル、ゴール取り消し！ニコロ・バレッラが決めたインテル2点目が取り消された。フランキ・スタジアムでのこの日のキャプテンは、ダンフリーズからの正確なスルーパスを受けてペナルティエリア内でシュートを放ち、ゴールネットを揺らしたが、ブレシアニーニによる決定的なディフレクションがあったものの、オフサイドポジションからスタートしていた。