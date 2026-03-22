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Gabriele Stragapede

翻訳者：

フィオレンティーナ対インテル、ポングラチッチの腕への接触を巡り解説者の意見が分かれる：マレッリは反則なし、チェザーリとベルゴンツィはPKと判定

この試合におけるすべての判定シーン。

フィオレンティーナ対インテル戦で、セリエA第30節が幕を閉じた。

以下、この試合におけるビデオ判定対象となったすべての判定シーンを紹介する。



マレッリ：「ポングラチッチの腕への接触は反則ではない」


チェザーリとベルゴンツィ：「インテルへのPKだった」


  • 審判団

    主審：コロンボ

    副審：バハリ、デイ・ジュディチ

    第4審判：トレモラーダ

    VAR：マレスカ

    AVAR：マッサ

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    76分 - コーナーキックの後のゴセンズのヘディングに対し、エスポジートがハンドをしたとしてフィオレンティーナがPKを要求。しかし、腕は体に密着していたため、コロンボ主審はプレー続行を指示した。

    39分 - フィオレンティーナのゴールは取り消し！ファジョーリのシュートがカルロス・アウグスト（ボールに触れていない）に当たってコースが変わり、そこに飛び込んだキーンが至近距離からゾマーを破ってゴールを決めた。しかし、このアズーリのFWはオフサイドポジションからスタートしていた。

    18分 - ファジョリの素晴らしいスルーパスがペナルティエリア内のキーンに届く。キーンはカルロス・アウグストとの接触でペナルティエリア内で倒れるが、主審コロンボはファウルではないと判断した。

    10分 - ネラッズーリ陣営から、腕への接触の可能性を巡り激しい抗議。右サイドからのダムフリーズのクロスに、ピオ・エスポジトもラニエリも届かず。ボールはそのまま通り過ぎ、ポングラチッチが触れたが、コロンボ主審はプレーを続行させた。

    7分 - インテル、ゴール取り消し！ニコロ・バレッラが決めたインテル2点目が取り消された。フランキ・スタジアムでのこの日のキャプテンは、ダンフリーズからの正確なパスをペナルティエリア内で受け、ゴールに向かってシュートを放ちネットを揺らしたが、ブレシアニーニによる決定的なディフレクションがあったものの、オフサイドポジションからスタートしていた。

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