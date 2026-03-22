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Gabriele Stragapede

翻訳者：

フィオレンティーナ対インテル、試合のハイライト：バレッラとキーンのゴールが取り消され、PKを巡ってフィオレンティーナ側が抗議

この試合におけるすべての判定シーン。

フィオレンティーナ対インテル戦で、セリエA第30節が幕を閉じた。

以下、この試合におけるビデオ判定の対象となったすべての判定シーンを紹介する。

  • 審判団

    主審：コロンボ

    副審：バハリ、デイ・ジュディチ

    第4審判：トレモラーダ

    VAR：マレスカ

    AVAR：マッサ

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  • スローモーションで見る名場面

    39分 - フィオレンティーナのゴールは取り消し！ファジョリのシュートがカルロス・アウグスト（ボールに触れていない）に当たってコースが変わり、そこに飛び込んだキーンが至近距離からゾマーを破ってゴールを決めた。しかし、このアズーリのFWはオフサイドポジションからプレーしていた。

    18分 - ファジョリの素晴らしいスルーパスがペナルティエリア内のキーンに届く。キーンはカルロス・アウグストとの接触でペナルティエリア内で倒れるが、主審のコロンボはファウルではないと判断した。

    7分 - インテルにゴール取り消し！ニコロ・バレッラが決めたインテルの2点目が取り消された。フランキ・スタジアムでのこの日のキャプテンは、ダムフリーズからの正確なスルーパスを受けてペナルティエリア内でシュートを放ち、ゴールネットを揺らしたが、ブレシアニーニによる決定的なディフレクションがあったものの、オフサイドポジションからスタートしていた。

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