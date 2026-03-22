フィオレンティーナ対インテル、試合のハイライト：バレッラとキーンのゴールが取り消され、PKを巡ってフィオレンティーナ側が抗議

39分 - フィオレンティーナのゴールは取り消し！ファジョリのシュートがカルロス・アウグスト（ボールに触れていない）に当たってコースが変わり、そこに飛び込んだキーンが至近距離からゾマーを破ってゴールを決めた。しかし、このアズーリのFWはオフサイドポジションからプレーしていた。

18分 - ファジョリの素晴らしいスルーパスがペナルティエリア内のキーンに届く。キーンはカルロス・アウグストとの接触でペナルティエリア内で倒れるが、主審のコロンボはファウルではないと判断した。

7分 - インテルにゴール取り消し！ニコロ・バレッラが決めたインテルの2点目が取り消された。フランキ・スタジアムでのこの日のキャプテンは、ダムフリーズからの正確なスルーパスを受けてペナルティエリア内でシュートを放ち、ゴールネットを揺らしたが、ブレシアニーニによる決定的なディフレクションがあったものの、オフサイドポジションからスタートしていた。