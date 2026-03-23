フィオレンティーナ対インテルの試合におけるポングラチッチの腕への接触について、チェザーリは次のように述べた。「私としてはPKだとは思うが、ハーグ（FIFA）はそうは判断しなかったようだ」

イタリア・セリエAでまたも物議を醸す審判の判定があった。今回は日曜日の夜に行われたインテル対フィオレンティーナの一戦（アウェイで1-1の引き分け）での出来事だ。





前半、1-0でネラッズーリがリードしていた場面で、右サイドからダムフリーズがペナルティエリアへクロスを上げた。ピオ・エスポジトとラニエリがボールに反応できなかったところ、ポンラチッチが腕でボールに触れてしまった。

主審のコロンボはプレーを続行させ、VAR担当のマレスカとマッサも介入しなかった。





マレッリ：「反則には当たらない接触」







