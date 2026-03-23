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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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フィオレンティーナ対インテルの試合におけるポングラチッチの腕への接触について、チェザーリは次のように述べた。「私としてはPKだとは思うが、ハーグ（FIFA）はそうは判断しなかったようだ」

ベルゴンツィも、ペナルティエリア内でのフィオレンティナのディフェンダーへの反則について同意している。

イタリア・セリエAでまたも物議を醸す審判の判定があった。今回は日曜日の夜に行われたインテル対フィオレンティーナの一戦（アウェイで1-1の引き分け）での出来事だ。


前半、1-0でネラッズーリがリードしていた場面で、右サイドからダムフリーズがペナルティエリアへクロスを上げた。ピオ・エスポジトとラニエリがボールに反応できなかったところ、ポンラチッチが腕でボールに触れてしまった。

主審のコロンボはプレーを続行させ、VAR担当のマレスカとマッサも介入しなかった。


マレッリ：「反則には当たらない接触」



  • チェザーリとベルゴンツィにPK

    元審判のグラツィアーノチェザーリ氏が、チャンネル5の番組『Pressing』で次のように分析した。「私としてはPKだ。クロスは遠くから飛んできたし、ディフェンダーの腕は広げられており、ボールはトゥラムに届いていただろう。それでも、AIA（イタリア審判協会）はこれが正しい判定だったと言うだろう」。


    別の元審判員、マウロ・ベルゴンツィもRai 2『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』で同意見を示した。「試合中、リプレイは一切流されなかった。ポングラチッチは右手でボールに触れており、ボールを追うために腕を広げている。したがって、私としてはPKの対象となる」


    解説者のファビオ・カレッサは『スカイ・カルチョ・クラブ』で次のようにコメントした。「ボールがどこに行くかが重要だと説明された。この場面では、ポングラチッチが腕でボールを受けなければ、トゥラムのもとへ行くはずだ。腕が体から離れているかどうかが重要だ。私は説明されたことを繰り返しているだけだ。だが私はもう意見を述べない。ハンドの判定についてはもう何も理解できない。すべてが矛盾しているからだ」。



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