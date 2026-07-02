ルーカス・ベルトランがフィオレンティーナからリバー・プレートへ復帰することが決定した。ブエノスアイレスのクラブは公式声明で、2001年生まれのアルゼンチン人FWを来季獲得したと発表した。 移籍は50万ユーロの有償レンタルで、700万ユーロの買い取り義務付き。選手側は2028年6月までの契約で、年俸約200万ユーロとなる。
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フィオレンティーナは、ルーカス・ベルトランのリバー・プレートへの移籍を正式発表した。移籍金などの詳細も判明。
リバーからのプレスリリース
ミジョナリオスが公式に発表しました。ルーカス・ベルトランがリバー・プレートに加入します。 7月2日、ストライカーは2027年6月30日までの買い取り義務付き期限付き移籍で合意しました。ベルトランは、エドゥアルド・クーデ監督が率いるアリカンテでのトップチーム練習に合流します。アルゼンチン復帰を巡って数週間迷いましたが、ここ数日で正式にゴーサインが出ました。
ベルトランの数字
コルドバのインスティトゥートで育ち、リバー・プレートでは78試合22得点を記録したベルトラン。2023年夏に約2000万ユーロでフィオレンティーナへ移籍し、通算98試合16得点をマークした。 昨季はバレンシアへレンタルされ、30試合3得点をマークした。