ミジョナリオスが公式に発表しました。ルーカス・ベルトランがリバー・プレートに加入します。 7月2日、ストライカーは2027年6月30日までの買い取り義務付き期限付き移籍で合意しました。ベルトランは、エドゥアルド・クーデ監督が率いるアリカンテでのトップチーム練習に合流します。アルゼンチン復帰を巡って数週間迷いましたが、ここ数日で正式にゴーサインが出ました。