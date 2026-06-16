スポーツディレクターのファビオ・パラティチは、新技術プロジェクトを率いる監督にファビオ・グロッソを指名。フィオレンティーナは新シーズンへ本格始動した。 ロッコ・コミッソ氏の逝去や降格危機を乗り越えたクラブは、欧州大会出場権奪還へ。そのためには、厳しいシーズンを過ごしたモイゼ・キーンら主力の回復が不可欠だ。
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フィオレンティーナは数時間以内にキーンの代理人と会談し、将来について協議する。グロッソとパラティチの意見と選手の意向を踏まえ、現状を整理する。
サミット
脛骨の怪我を克服し、W杯出場を逃した悔しさを乗り越えた2000年生まれのFWは、近日中にクラブ首脳と会談し、将来を話し合う。スカイ・スポーツによると、早ければ明日にも開催される。 フィレンツェで77試合34得点を挙げた2000年生まれのFWモイゼ・キーンは、2029年6月30日までの契約で年俸450万ユーロ（手取り）。7月15日までは6200万ユーロの違約金条項が設定されている。
共通の意志
代理人のアレッサンドロ・ルッチとフィオレンティーナ経営陣の会談では、昨季の総括と来季の計画が共有される見込みだ。 スカイ・スポーツによると、双方の意向は再出発だ。フィオレンティーナにはキーンをプリマヴェーラ時代から支持するグロッソがおり、パラティチもユヴェントスでキーンのスポーツディレクターだった。 一方、ケアンは直近の移籍市場でサウジアラビアの高額オファーを拒否しており、状況が明確に改善する場合のみフィオレンティーナ離脱を検討する見込みだ。
「ビッグ」のみ対象
この選手の目標は、将来プレミアリーグのようなハイレベルなリーグでプレーすることだ。2019/2020シーズンにはエバートンでプレーした経験があり、チャンピオンズリーグに出場する野心的なチームで実力を試したいと考えている。 よって、キーンがフィレンツェに残るかは、今後数週間のオファーだけでなく、フィオレンティーナが彼を軸にした再建プランを示し、共に高い目標へ挑める基盤を築けるかどうかにかかっている。