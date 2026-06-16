フィオレンティーナは数時間以内にキーンの代理人と会談し、将来について協議する。グロッソとパラティチの意見と選手の意向を踏まえ、現状を整理する。

この選手の目標は、将来プレミアリーグのようなハイレベルなリーグでプレーすることだ。2019/2020シーズンにはエバートンでプレーした経験があり、チャンピオンズリーグに出場する野心的なチームで実力を試したいと考えている。 よって、キーンがフィレンツェに残るかは、今後数週間のオファーだけでなく、フィオレンティーナが彼を軸にした再建プランを示し、共に高い目標へ挑める基盤を築けるかどうかにかかっている。