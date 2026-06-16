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フィオレンティーナは数時間以内にキーンの代理人と会談し、将来について協議する。グロッソとパラティチの意見と選手の意向を踏まえ、現状を整理する。

フィオレンティーナ
モイーズ・キーン
移籍情報

フィオレンティーナは、厳しいシーズンを過ごしたセンターフォワードとの契約延長を希望している。

スポーツディレクターのファビオ・パラティチは、新技術プロジェクトを率いる監督にファビオ・グロッソを指名。フィオレンティーナ新シーズンへ本格始動した。 ロッコ・コミッソ氏の逝去や降格危機を乗り越えたクラブは欧州大会出場権奪還へ。そのためには、厳しいシーズンを過ごしたモイゼ・キーンら主力の回復が不可欠だ

  • サミット

    脛骨の怪我を克服し、W杯出場を逃した悔しさを乗り越えた2000年生まれのFWは、近日中にクラブ首脳と会談し、将来を話し合う。スカイ・スポーツによると、早ければ明日にも開催される。 フィレンツェで77試合34得点を挙げた2000年生まれのFWモイゼ・キーンは、2029年6月30日までの契約で年俸450万ユーロ（手取り）。7月15日までは6200万ユーロの違約金条項が設定されている。

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  • 共通の意志

    代理人のアレッサンドロ・ルッチとフィオレンティーナ経営陣の会談では、昨季の総括と来季の計画が共有される見込みだ。 スカイ・スポーツによると、双方の意向は再出発だ。フィオレンティーナにはキーンをプリマヴェーラ時代から支持するグロッソがおり、パラティチもユヴェントスでキーンのスポーツディレクターだった。 一方、ケアンは直近の移籍市場でサウジアラビアの高額オファーを拒否しており、状況が明確に改善する場合のみフィオレンティーナ離脱を検討する見込みだ。

  • 「ビッグ」のみ対象

    この選手の目標は、将来プレミアリーグのようなハイレベルなリーグでプレーすることだ。2019/2020シーズンにはエバートンでプレーした経験があり、チャンピオンズリーグに出場する野心的なチームで実力を試したいと考えている。 よって、キーンがフィレンツェに残るかは、今後数週間のオファーだけでなく、フィオレンティーナが彼を軸にした再建プランを示し、共に高い目標へ挑める基盤を築けるかどうかにかかっている。