フィオレンティーナはユヴェントスにジョアン・マリオの獲得を打診。右サイドにはノートン＝カフィーも候補。

フィオレンティーナは今夏、サイド陣の再構築を進める。ファビオ・パラティチは、昨季不振だった「ヴィオラ」の巻き返しへ、ファビオ・グロッソ監督の下に最適な補強選手を確保する。
ドドが退団すれば右サイドには候補が2人、左サイドはルッジェーリが依然として本命だ。
フィオレンティーナは今夏、サイド陣の再構築を進める。ファビオ・パラティチは、昨季不振だった「ヴィオラ」の巻き返しへ、ファビオ・グロッソ監督の下に最適な補強選手を確保する。
ドドが退団すれば右サイドには候補が2人、左サイドはルッジェーリが依然として本命だ。
ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、フィオレンティーナはブラジル人ウイングの退団に備え、ノートン＝カフィーを候補に挙げている。1月にはインテルが注目したジェノアの2004年生まれで、プレミアリーグの複数クラブも動向を注視している。
ドドがローマやナポリへ移籍した場合、スポーツディレクターのファビオ・パラティチはプランBだけでなくさらに別の策も用意している。
『トゥットスポルト』紙によると、フィオレンティーナはボローニャからユヴェントスに復帰したジョアン・マリオにも注目している。移籍方法は完全移籍か、条件付き買い取り義務付きレンタル移籍の2つ。ユヴェントスは1000万ユーロを要求だが、フィオレンティーナは800万ユーロ以上は出さないため、レンタル移籍が現実的だ。
左サイドのマッテオ・ルッジェーリは左派陣営から高く評価されている。アトレティコ・マドリードとの接触があったが、現時点では放出を望んでいない。それでもフィオレンティーナは、グロッソ監督のためにこの左利きウイング獲得へ粘り続ける。