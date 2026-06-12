フィオレンティーナはユヴェントスにジョアン・マリオの獲得を打診。右サイドにはノートン＝カフィーも候補。

フィオレンティーナは今夏、サイド陣の再構築を進める。ファビオ・パラティチは、昨季不振だった「ヴィオラ」の巻き返しへ、ファビオ・グロッソ監督の下に最適な補強選手を確保する。

ドドが退団すれば右サイドには候補が2人、左サイドはルッジェーリが依然として本命だ。