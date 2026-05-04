生まれつきの得点感覚を持つ彼は、今シーズンのプリマヴェーラ1で既に17得点をマーク。その活躍が評価され、ピオリ監督の下、カンファレンスリーグ予選2試合（ポリッシア戦）とリーグ戦第1節カリアリ戦でトップチームに招集された。 この3度のベンチ入りがリカルドに夢を叶える希望を抱かせた。その夢は2026年3月12日、ヴァノーリ監督がカンファレンスリーグ決勝トーナメント1回戦のラコフ戦で、1-1の同点状況の82分にピッコリに代わって彼を投入したことで実現した。その後、フィオレンティーナは93分にグドムンドソンのPKにより2-1で勝利を収めた。 初めての経験に試合後、若き才能は感涙した。