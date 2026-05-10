ピッチ内外で混乱が続くフィオレンティーナは、セリエB降格圏すぐ上の順位にとどまり、サポーターを不安にさせている。一方で、リーグ首位を走るもう一つのフィオレンティーナがある。若手中心で優勝を目指すプリマヴェーラだ。そこには、ローマ戦でトップデビューしたFWリッカルド・ブラスキもいる。 オリンピコでの数分間の出場後、ジェノア戦では先発デビューした。
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フィオレンティーナのリッカルド・ブラスキは、プリマヴェーラを牽引する「カヴァニ型」ストライカー。ついにセリエAデビュー。
ずっと紫
リッカルド・ブラスキは2006年8月24日、フィレンツェ生まれのフォワード。幼少期からフィオレンティーナのヴィオラ色を身につけ、ユースの全段階をステップアップ。U-17、U-18で結果を残し、今季はプリマヴェーラでレギュラーに定着した。
カヴァニ風ボンバー
純粋なセンターフォワードで、恵まれた体格を持つ。狭いエリアでも巧みに動き、ペナルティエリア内で高い決定力を示す。また、背を向けてボールを受け、攻撃の起点になるのも得意だ。ベンチから出場して2分後にPKのループシュートでパルマ戦で決めた一撃が、その存在感を示している。 チームで例えるならカバーニを思わせるが、バティストゥータのような激しいゴールパフォーマンスも披露する。
好調な成績とトップチーム
生まれながらの得点感覚を持つ彼は、今シーズンのプリマヴェーラ1で既に17得点をマーク。その活躍が評価され、ピオリ監督の下でカンファレンスリーグ予選2試合（ポリッシア戦）とリーグ戦第1節カリアリ戦にトップチーム招集された。 この3度のベンチ入りがリカルドに夢を叶える希望を抱かせた。その夢は2026年3月12日、ヴァノーリ監督がカンファレンスリーグ決勝トーナメント1回戦のラコフ戦で、1-1の同点状況下、82分にピッコリに代わって彼を投入したことで実現した。その後、フィオレンティーナは93分にグドムンドソンのPKにより2-1で勝利を収めた。 試合後、彼は感極まって涙を流した。
ナショナルチームと契約更新
フィオレンティーナでの活躍が評価され、イタリアU-16、U-17、U-18に選ばれたが、まだ代表での得点はない。契約面では、2027年6月30日までのプロ契約延長に合意し、クラブに2年間の延長オプションが付いている。
いよいよセリエAデビュー
今、新たな感動が待つ。オリンピコでのローマ戦でセリエAデビュー。初シュートはポストを叩いた。続くジェノア戦では攻撃の軸として初先発した。