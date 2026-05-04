ピッチ内外で混乱するフィオレンティーナは、セリエB降格圏すぐ上の順位に留まり、サポーターを不安にさせている。一方で、リーグ首位を走るもう一つのフィオレンティーナがある。若手中心で優勝を目指すプリマヴェーラだ。そこには、トップチームに昇格しローマ戦でデビューしたストライカー、リッカルド・ブラスキもいる。
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フィオレンティーナのリッカルド・ブラスキは、プリマヴェーラを牽引し、セリエAデビューを果たした「カヴァニ型」ストライカー。
ずっと紫
リッカルド・ブラスキは2006年8月24日、フィレンツェ生まれのフォワード。幼少期からフィオレンティーナのヴィオラ色を身につけて育った。ユースの全段階を過ごし、U-17、U-18で好成績を残し、今季はプリマヴェーラのレギュラーに定着した。
カヴァニ風ボンバー
純粋なセンターフォワードで、恵まれた体格を生かし、狭いエリアでも巧みに動き、ペナルティエリア内で優れた決定力を示す。また、背を向けても攻撃の起点となる。ベンチから出場して2分後、パルマ戦で決めたPKのループシュートがその存在感を示した。 チームで例えるならカバーニを思わせるが、バティストゥータを彷彿とさせる強烈なシュートで何度も得点を挙げてきた。
好調な成績とトップチーム
生まれつきの得点感覚を持つ彼は、今シーズンのプリマヴェーラ1で既に17得点をマーク。その活躍が評価され、ピオリ監督の下、カンファレンスリーグ予選2試合（ポリッシア戦）とリーグ戦第1節カリアリ戦でトップチームに招集された。 この3度のベンチ入りがリカルドに夢を叶える希望を抱かせた。その夢は2026年3月12日、ヴァノーリ監督がカンファレンスリーグ決勝トーナメント1回戦のラコフ戦で、1-1の同点状況の82分にピッコリに代わって彼を投入したことで実現した。その後、フィオレンティーナは93分にグドムンドソンのPKにより2-1で勝利を収めた。 初めての経験に試合後、若き才能は感涙した。
ナショナルチームと契約更新
フィオレンティーナでの活躍が評価され、イタリアU-16、U-17、U-18にも招集されたが、まだ代表での得点はない。契約面では朗報で、プロ契約を2027年6月30日まで延長し、クラブに2年間の延長オプションが付いた。
ついにセリエAデビュー
今、新たな感動が待つ。オリンピコでのローマ戦でセリエAデビュー。最初のシュートはポストに当たった。